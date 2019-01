“He sido maltratada física y sicológicamente”: aseguró a La W la pareja de Morris, que aclaró que no puede contar algunos episodios de la vida que llevó con el concejal de Bogotá porque hay un proceso por violencia intrafamiliar en la Fiscalía.

Interrogada por ese mismo medio sobre si su decisión tiene como fin dañar la aspiración política de Morris, asegura que no, que ya está cansada de varias cosas.

“No tomé esta decisión. No decidí los tiempos, los procesos judiciales los decidió Hollman y yo simplemente estoy respondiendo con un derecho que tengo a la defensa”, asegura Patricia, que ya completa 20 años de matrimonio con el precandidato.

Después de la conciliación se le envió una demanda, le enviamos una notificación y sale a poner una demanda por inasistencia alimentaria: Luis Eduardo Leiva, abogado Hollman Morris #NoALaViolenciaIntrafamiliar > https://t.co/OQ2fHQhFyg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 22, 2019

Fue novia de Morris por poco tiempo y luego se casaron. Con el tiempo tiene claridad de que “Hollman tiene problemas de comportamiento y de adicciones”.

Contó a La W que ya no viven juntos desde hace 2 años, pero no están divorciados legalmente. También contó que el concejal de Bogotá no responde como debe ser por sus hijos y a ella le ha tocado pasar por situaciones muy difíciles para mantenerlos.

“No sé cómo Hollman Morris sale a marchar con los estudiantes, pero no les da los cuadernos y uniformes a sus hijos”, señala Patricia.

Dice, además, que se ve asfixiada económicamente y esto la lleva a tomar ciertas decisiones. Y cuenta que las aspiraciones políticas del papá de sus hijos son todo para él.

“Es un hombre que le apostó a eso, es obsesivo con el poder, el se cegó, tomó malas decisiones. Ha hecho unas cosas absolutamente absurdas. Esto implicó que esa fuera su prioridad siempre”, contó la mujer, y dijo que ella y la familia pasó a un segundo plano para el precandidato a la Alcaldía.

Denuncia también que Morris le ha sido infiel en varias ocasiones y esto la ha afectado.

“Ha conseguido una (mujer) tras otra para utilizarlas también. Es como cambiarse de zapatos”, afirma Patricia, y califica este comportamiento como un trastorno de la personalidad.

Reconoce que el concejal es uno de los influenciadores más poderosos en redes sociales y ella está preparada para eso.

Sobre por qué no lo denunció antes, dijo que es complejo porque “hay algo en ti que te dice que tienes que hacerlo, pero son tantos los factores que están ahí que te cohiben a hacerlo”.

Denuncia que el candidato de izquierda le da órdenes a sus escoltas, supuestamente, para que la vigilen.

“Es inaceptable, él (Morris) no tenía por qué dar instrucciones para que me siguieran”, afirma.

Además, asegura que uno de los programas que tuvo el concejal en Canal Capital llamado ‘Contravía’ lo ayudó a crear ella. Incluso, asegura, los primeros capítulos se grabaron en su apartamento.

Finalmente, Patricia Casas dijo que lo que busca con hacer pública esta historia es dignificar el trabajo de una ama de casa y de una mamá. También pretende su libertad, abrazar sus miedos y no seguir escapando de ellos.

Quiere también ser un ejemplo para sus hijos.

“Me veo en la necesidad de transmitirles un ejemplo real y verídico. Y siempre seguiré buscando lo real que tengo en mi vida: Dios y mi familia. Busco la verdad y ser la voz que habla ya sin miedo”, sostuvo, y dijo que se siente liberada con esta denuncia.

La W también habló con el abogado de Morris, Luis Eduardo Leiva, que dijo que él ha cumplido con su cuota alimentaria y es un ciudadano de clase media.

“Es concejal de Bogotá, gana 16 millones de pesos”, dijo el abogado, y enfatizó en que Morris tiene viviendo a su familia en los Rosales, uno de los sectores más lujosos de la capital.

También enfatiza en que el concejal tiene a sus hijos en dos de los mejores colegios de Bogotá.

Asegura, además, que Morris está muy triste por la situación que vive con su familia. Y, previo a la demanda de su esposa, se enteró de que Patricia se rodearía a unos abogados muy poderosos.

Esta es la entrevista completa con Patricia Casas en La W: