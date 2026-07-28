La intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de posesionarse fuera de Bogotá dio un paso clave este lunes. La Cámara de Representantes aprobó el traslado de la ceremonia del próximo 7 de agosto a Cali, una decisión que ahora deberá ser respaldada por el Senado para hacerse realidad. La proposición obtuvo un amplio respaldo en la plenaria, con 117 votos a favor y apenas siete en contra.

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La iniciativa fue presentada por la representante Carol Borda, del partido Salvación Nacional, quien propuso que la Cámara sesione de manera extraordinaria en la capital del Valle del Cauca durante la posesión presidencial.

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¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.