Así como un mandatario confirmó su asistencia a la posesión presidencial, una delegación de Estados Unidos compuesta por cerca de 15 funcionarios visitará esta semana al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Barranquilla.

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Según reveló Portafolio, el encuentro se desarrollará principalmente este miércoles 29 de julio de acuerdo con lo que confirmaron personas vinculadas con el asunto. La comitiva reúne a representantes de múltiples agencias del Gobierno estadounidense.

Entre las entidades participantes destacan el Departamento de Estado, la representación comercial norteamericana y el Export-Import Bank (EXIM), banco gubernamental de crédito a las exportaciones.

Adicionalmente, integran la comitiva el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede central en Washington, y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA).

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El encuentro internacional ocurre poco después de confirmarse que Barranquilla, la capital del Atlántico, albergará una sede permanente del Ejecutivo durante el mandato entrante.

La determinación busca aproximar la administración gubernamental a las diversas regiones del país y exaltar la importancia económica del Caribe colombiano en el desarrollo nacional.

El mandatario electo anunció que ejercerá sus funciones desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana, instalaciones destinadas como base gubernamental en la zona.

La confirmación oficial del sitio de operaciones se produjo mediante una transmisión pública hecha a través de sus canales digitales de comunicación el día domingo 26 de julio.

Durante dicha emisión, Abelardo de la Espriella declaró su intención de estar en Barranquilla al exponer expresamente ante la opinión pública la idea de descentralización administrativa y operativa de su gabinete.

“Barranquilla será una sede permanente de la Presidencia de la República. Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, realizar consejos de ministros, recibir delegaciones nacionales e internacionales y seguir construyendo un gobierno cercano a las regiones”, indicó.

El futuro gobernante sustentó esta medida en la relevancia del Caribe como nodo comercial, logístico, industrial y portuario fundamental para la integración con mercados globales.

De igual forma, la nueva administración contempla instalar sedes operativas en Medellín y Cali para reforzar la política de descentralización del poder nacional.

Para Bogotá, el jefe de Estado descartó el uso de la Casa de Nariño como sede principal de sus labores gubernamentales diarias.

El ejercicio del poder ejecutivo en la capital colombiana se concentrará en el Palacio de San Carlos, edificación que alberga actualmente las dependencias de la Cancillería.

Sobre la histórica Casa de Nariño, el mandatario electo asignará a la ministra de Cultura designada, Paola Holguín, la tarea de transformarla en un espacio museal público.

El anuncio despejó incertidumbres logísticas y operativas sobre los inmuebles escogidos en la capital del Atlántico, tras efectuar análisis rigurosos de seguridad física e infraestructura.

Actualmente avanzan las obras de remodelación en el Batallón Paraíso para adecuar las áreas destinadas al presidente y su comitiva gubernamental durante sus estadías caribeñas.

¿Dónde es la posesión de Abelardo de la Espriella?

La ceremonia oficial de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente constitucional de Colombia se hará en Cali el próximo viernes 7 de agosto de 2026.

El histórico evento político de investidura presidencial tendrá lugar en la capital del departamento del Valle del Cauca, concretamente en la Plaza de Caicedo.

El mandatario electo solicitó formalmente a las mesas directivas del Congreso trasladar la sede del acto a Cali.

De acuerdo con lo reportado por el portal de El País, la elección de la capital vallecaucana reemplazó las propuestas iniciales que contemplaban escenarios en Popayán o el Cauca.

Conforme a los datos difundidos por el sitio web del Senado de la República, el Poder Legislativo analiza la autorización para sesionar de forma extraordinaria en territorio vallecaucano.

Esta importante decisión logística busca descentralizar las funciones institucionales del Estado, enviando un mensaje directo de integración hacia los diferentes territorios y regiones de la geografía nacional.

El nuevo jefe de Estado utilizará el Palacio de San Carlos cuando despache desde la ciudad capital.

Igualmente, según detalla el portal del Senado de la República, la imposición de la banda presidencial estará a cargo de las autoridades del Congreso durante esta sesión solemne nacional.

El mandatario saliente Gustavo Petro culminará su periodo gubernamental el mismo día, facilitando la transición de mando constitucional con las delegaciones internacionales y líderes presentes.

El evento cívico convocará a miles de ciudadanos, representantes diplomáticos, líderes empresariales y autoridades regionales para presenciar el inicio del nuevo periodo presidencial de la república.

La capital del Valle del Cauca alista operativos de seguridad para este acto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.