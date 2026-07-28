El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó que estará presente en la ceremonia de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. El anuncio lo hizo desde Lima, Perú, tras sostener un encuentro con el vicepresidente electo.

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“Estamos mirando con enorme entusiasmo el inicio del gobierno del presidente De la Espriella y trabajar desde Paraguay con los hermanos de Colombia. Así que ya le puedo confirmar que voy a estar el 6 y 7 de agosto en ese día tan especial para todos los colombianos, por supuesto también para todos los paraguayos”, expresó Santiago Peña.

Durante el encuentro entre las delegaciones, ambos gobiernos coincidieron en que esta nueva etapa representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre Colombia y Paraguay. Entre los temas abordados se destacó el interés de impulsar el comercio y la inversión bilateral, así como trabajar de manera conjunta en la lucha contra el crimen organizado.

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Los dos mandatarios también señalaron que el propósito es construir una relación más estrecha entre los dos países y abrir una agenda de cooperación que permita ampliar los vínculos económicos y de seguridad durante el nuevo gobierno colombiano. Esta reunión en la capital peruana marca el inicio de un acercamiento diplomático entre Bogotá y Asunción de cara al cambio de administración en Colombia.

¿Qué temas trataron Paraguay y Colombia en la reunión de Lima?

En el encuentro sostenido en Lima, las delegaciones de Paraguay y del gobierno electo de Colombia abordaron el fortalecimiento del comercio, la inversión bilateral y la cooperación en seguridad frente al crimen organizado. Ambas partes expresaron la intención de construir una agenda conjunta que amplíe los vínculos económicos y diplomáticos entre los dos países.

¿Quién es Santiago Peña y cuál es su relación con el nuevo gobierno colombiano?

Santiago Peña es el presidente de Paraguay y uno de los primeros mandatarios en confirmar su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto. Su reunión con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Lima evidencia el interés de Asunción por estrechar lazos con la nueva administración colombiana desde antes de su inicio formal.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.