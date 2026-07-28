El Partido Conservador definió su rumbo político de cara al próximo cuatrienio y oficializó su decisión de respaldar a la administración entrante. En una reunión que congregó a las bancadas de senadores y representantes a la Cámara en las últimas horas, la colectividad azul votó de manera unánime para declararse partido de Gobierno bajo el liderazgo del presidente electo Abelardo De La Espriella.

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La noticia fue confirmada por el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, quien destacó la cohesión con la que se adoptó la determinación legislativa. “Las bancadas tanto de Senado como de Cámara acaban de declararse partido de Gobierno. No solamente nos declaramos como partido de Gobierno, sino que fue una decisión unánime de las bancadas”, señaló el congresista al término del encuentro.

Este movimiento político marca un retorno de los conservadores a las toldas oficiales del Ejecutivo. Cabe recordar que, al inicio de la administración saliente de Gustavo Petro, el Partido Conservador también se había declarado inicialmente partido de Gobierno, aunque posteriormente optó por distanciarse y declararse en independencia ante las discrepancias programáticas con las reformas del actual mandatario.

Para esta nueva etapa bajo el mandato de De La Espriella, Cepeda argumentó que la decisión responde a coincidencias ideológicas profundas y programáticas. “Hoy, en el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, por las afinidades programáticas, por las posturas del candidato, por la defensa de la familia, la empresa privada, el orden y la seguridad, hay una declaratoria formal del Partido Conservador como partido de Gobierno”, enfatizó el dirigente político.

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Con esta declaratoria unánime, el gobierno entrante asegura un respaldo legislativo estratégico en el Capitolio Nacional. Actualmente, el Partido Conservador cuenta con una representación sólida compuesta por 10 curules en el Senado de la República y 19 escaños en la Cámara de Representantes, consolidándose como un actor determinante para la aprobación de las iniciativas del nuevo Ejecutivo a partir del próximo 7 de agosto.

No obstante, la bancada en la Cámara baja enfrenta una situación particular. Hasta el momento, el representante Wadith Manzur no ha podido posesionarse ni ejercer plenamente sus funciones debido a que permanece privado de la libertad, vinculado formalmente a las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A pesar de esta ausencia temporal en la corporación, el bloque conservador mantiene su cohesión interna y se perfila como uno de los pilares fundamentales en la nueva correlación de fuerzas políticas del país.