Así como se conoció de la visita para Abelardo de la Espriella desde Estados Unidos, una determinación marca un punto clave de cara al comienzo de la gestión del presidente electo del país.

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La Cámara de Representantes hundió la propuesta que pretendía negar que se llevara a cabo la posesión presidencial en Cali, en medio de uno de los temas más polémicos en los últimos días.

El total fueron 114 votos en contra y 6 a favor, en lo que significó un contundente mensaje por parte de los congresistas de cara al evento programado para el viernes 7 de agosto.

Así, el mencionado evento político se llevará a cabo en la Plaza de Caicedo (ver mapa) de capital del departamento del Valle del Cauca, en un cambio histórico a las tradiciones de investidura que habitualmente se hacen en Bogotá.

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De la Espriella solicitó formalmente a las mesas directivas del Congreso trasladar la sede del acto a Cali, lo que le permitió llevar a cabo un movimiento que ha estado en el ojo del huracán.

Incluso, las propuestas iniciales contemplaron escenarios en Popayán o el Cauca, en una decisión logística que busca descentralizar las funciones institucionales del Estado, enviando un mensaje directo de integración hacia los diferentes territorios y regiones de la geografía nacional.

De hecho, hubo un primer presidente que confirmó su asistencia a la posesión, en la que ya se conoció que el senador y excandidato que perdió en las elecciones, Iván Cepeda, no estará presente.

El nuevo jefe de Estado utilizará el Palacio de San Carlos cuando despache desde Bogotá, aunque indicó que tendrá su principal punto de actuación en Barranquilla, la capital del Atlántico.

La imposición de la banda presidencial estará a cargo de las autoridades del Congreso durante esta sesión solemne nacional, en un escenario pocas veces visto fuera de la capital colombiana.

El mandatario saliente Gustavo Petro culminará su periodo gubernamental el mismo día, facilitando la transición de mando constitucional con las delegaciones internacionales y líderes presentes.

El evento cívico convocará a miles de ciudadanos, representantes diplomáticos, líderes empresariales y autoridades regionales para ser testigos del arranque del nuevo periodo presidencial en Colombia.

La capital del Valle del Cauca prepara los correspondientes operativos de seguridad para este acto, que no tiene precedentes cercanos en un momento de esta magnitud.

¿Qué pasará con la Casa de Nariño en Gobierno De la Espriella?

El presidente electo Abelardo de la Espriella transformará el uso de las sedes gubernamentales e históricas en la capital colombiana durante el desarrollo de su próximo periodo de mandato constitucional.

El mandatario electo confirmó formalmente que no despachará desde la tradicional Casa de Nariño durante su periodo gubernamental. El nuevo jefe de Estado trasladará la sede oficial de la Presidencia al Palacio de San Carlos.

De la Espriella encomendó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, adelantar trámites para convertir la sede en museo. La histórica residencia del poder Ejecutivo dejará de concentrar las labores gubernamentales diarias para convertirse en un recinto cultural abierto al público en general.

Las actividades presidenciales cotidianas se harán en el Palacio de San Carlos, edificación donde funcionaban las oficinas principales de la Cancillería.

La reestructuración física de las sedes del Estado busca impulsar una profunda descentralización administrativa en el ejercicio diario del poder público.

La nueva administración mantendrá además sedes ejecutivas en Barranquilla, Medellín y Cali para gobernar junto a los territorios.

De esta manera, el emblemático palacio bogotano asumirá una valiosa función pedagógica, permitiendo a visitantes nacionales y extranjeros recorrer sus salones más representativos bajo un enfoque de acceso democrático.

La histórica medida redefinirá el patrimonio cultural, la dinámica urbana del centro de Bogotá y la relación directa entre el Ejecutivo y la ciudadanía colombiana.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.