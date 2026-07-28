El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que viajará a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Así lo reveló el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, luego de un encuentro que ambos sostuvieron en Lima, Perú.

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(Vea también: Primer presidente que confirmó asistencia a la posesión de De la Espriella: “Un día muy especial”)

Restrepo compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece saludando al mandatario argentino y aprovechó el encuentro para transmitirle un saludo del presidente electo.

Con esa declaración, el vicepresidente electo dio por confirmada la presencia del jefe de Estado argentino en la ceremonia de posesión prevista para el próximo 7 de agosto.

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José Manuel Restrepo mostró el encuentro con Javier Milei en Lima

El encuentro ocurrió durante la agenda que ambos desarrollan en la capital peruana, por la posesión de Keiko Fujimori.

En las imágenes se observa un saludo cordial entre ambos dirigentes, quienes intercambian unas palabras antes de despedirse con un abrazo.

La visita de Milei representaría uno de los respaldos internacionales más relevantes para el inicio del nuevo Gobierno colombiano, teniendo en cuenta la cercanía política que ha mostrado con Abelardo de la Espriella desde antes de las elecciones.

Hasta ahora, el mandatario argentino no había anunciado públicamente su asistencia, por lo que la revelación hecha por Restrepo constituye la primera confirmación conocida de su presencia en la ceremonia.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.