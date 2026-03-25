Claudia Cristancho, abogada de Hollman Morris, se pronunció frente a las denuncias por presunto acoso sexual que rodean al funcionario, asegurando que su cliente no registra sanciones ni procesos judiciales vigentes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “¿Para cuándo Hollman Morris?”: piden salida del gerente de RTVC, ante denuncias de acoso)

Esto se da luego de que la bancada de mujeres del Pacto Histórico, desde el Congreso, solicitara la salida de Morris de la dirección de RTVC (sistema de medios públicos).

Según explicó la jurista en un comunicado, hasta ahora no existe una decisión de fondo por parte de las autoridades que confirme las acusaciones en su contra, por lo que insistió en respetar la presunción de inocencia.

Lee También

“Ante la reiterada desinformación y manipulación de algunos hechos, me permito hacer las siguientes precisiones: A la fecha de hoy, el señor Hollman Morris no ha sido sancionado ni penalmente, ni disciplinariamente, ni fiscalmente por actos de acoso sexual o laboral, o detrimento patrimonial del Estado. Tampoco tiene procesos abiertos”, indicó Cristancho en su cuenta de X.

De acuerdo con la defensa, el caso debe analizarse dentro de los canales institucionales y no en escenarios mediáticos. En ese sentido, la jurista advirtió que los señalamientos públicos pueden derivar en juicios anticipados, lo que —a su juicio— afecta el equilibrio del proceso y el derecho a una defensa adecuada.

Miércoles, 25 de marzo 2026. Comunicado a la opinión pública De Claudia Cristancho abogada del Señor Hollman Morris en el caso de Lina Marcela Castillo Nisperuza Ante la reiterada desinformación y manipulación de algunos hechos, me permito hacer las siguientes precisiones: 1.… — Claudia P. Cristancho T. (@Clau_Cristancho) March 26, 2026

¿Qué pasó con señalamiento de acoso contra Hollman Morris?

El pronunciamiento se da en medio de un contexto judicial complejo, relacionado con el proceso entre Morris y Lina Marcela Castillo. Actualmente, ese caso sigue activo y ha tenido cambios recientes, como la intervención de la Fiscalía para revisar el expediente con enfoque de género, lo que podría influir en su desarrollo.

Además, la defensa también respondió a cuestionamientos sobre su rol profesional y contratos con RTVC, indicando que toda la información es pública y verificable. Estas críticas surgieron luego de que se conociera que la abogada ha tenido vínculos contractuales con la entidad, lo que abrió un debate sobre posibles conflictos de interés en el caso.

“La señora Lina Marcela Castillo Nisperuza nunca hasta el día de hoy interpuso acción o denuncia penal ni de ninguna índole contra el señor Hollman Morris”, agregó Cristancho.

En medio de esta situación, el caso continúa en el centro de la discusión pública, no solo por las denuncias en sí, sino por las implicaciones que tiene en materia de justicia, tratamiento mediático y manejo institucional de casos de violencia de género en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.