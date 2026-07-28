Las recientes denuncias hechas por Angie Rodríguez contra integrantes del Gobierno de Gustavo Petro no solo desataron una nueva tormenta política, sino que también revivieron versiones sobre su vida personal. En medio de la controversia, volvió a tomar fuerza el nombre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante a la Cámara e hijo del exjefe paramilitar alias ‘Jorge 40’, luego de que surgieran rumores sobre una supuesta relación sentimental entre ambos.

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Durante los primeros meses de este 2026 surgieron especulaciones luego de versiones divulgadas por fuentes consultadas por Caracol Radio. Esas fuentes aseguraron que Jorge Rodrigo Tovar habría obtenido contratos con el Estado durante el actual Gobierno, presuntamente con la intermediación de Angie Rodríguez. En medio de ese contexto también surgieron comentarios sobre un supuesto vínculo sentimental entre los dos, una versión sobre la que la exdirectora del Dapre fue consultada en entrevista con 6 AM de Caracol Radio en abril de este año.

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En ese entonces, al responder si el presidente Gustavo Petro le había mencionado esa supuesta relación con el hijo de alias ‘Jorge 40’, Rodríguez confirmó que el tema sí salió a relucir, aunque evitó entregar más detalles. “Sí, muchas cosas de esas me las dijo (…) yo de eso no voy a hablar”, expresó. En la misma conversación, al ser consultada sobre la posibilidad de dialogar con el mandatario acerca de sus recientes denuncias, respondió: “¿Para que me vuelva a decir que soy una paramilitar (…) que diga que lidero el contrabando?”, dejando ver el deterioro de su relación con el jefe de Estado.

Quién es Jorge Rodrigo Tovar, hijo de alias ‘Jorge 40’

Jorge Rodrigo Tovar Vélez ocupa actualmente una curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz. Es abogado con formación en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad del Rosario, además de especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas, Gestión de Gobierno y Campañas Electorales, así como una maestría en Dirección Pública.

Aunque su apellido ha estado ligado a la historia del conflicto armado por ser hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, Jorge Rodrigo ha insistido en que su trayectoria debe evaluarse por sus propias actuaciones. Cuando fue nombrado coordinador de Víctimas del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Iván Duque, afirmó: “Pido que se me juzgue por mi trabajo”, al responder a las críticas por su vínculo familiar.

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Antes de llegar al Congreso, Tovar hizo parte de iniciativas de reconciliación impulsadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y también trabajó en entidades como la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio del Interior. Posteriormente renunció para aspirar a una de las curules de paz, candidatura que enfrentó objeciones ante las autoridades electorales, pero finalmente fue avalada por estar inscrito en el Registro Único de Víctimas.

En las elecciones de 2022 obtuvo cerca de 17.000 votos, la mayor votación entre las curules de paz de ese periodo, y este año fue reelegido para continuar en la Cámara de Representantes.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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