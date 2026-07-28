El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el nombramiento de Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo. La abogada y docente universitaria asumirá la cartera a partir del próximo 7 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cámara aprobó cambio que llevaría la posesión de Abelardo de la Espriella a Cali)

El mandatario destacó la experiencia de la funcionaria en el sector público y señaló que tendrá la responsabilidad de impulsar una agenda enfocada en el empleo formal, el fortalecimiento empresarial y el diálogo entre trabajadores y empleadores.

¿Quién es Natalia López Fuentes, nueva ministra del Trabajo?

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno electo, Natalia López Fuentes es abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas.

En su trayectoria profesional se ha desempeñado como directora territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, además de ocupar la Gerencia para el Desarrollo Social de ese departamento. También ha ejercido funciones jurídicas, administrativas y académicas.

Con ese recorrido, llegará al Ministerio del Trabajo como una de las integrantes del gabinete que acompañará a De La Espriella durante el inicio de su mandato.

Prioridades del Ministerio del Trabajo

Según el comunicado del presidente electo, López Fuentes encabezará una estrategia para reducir el desempleo y la informalidad laboral, dos de los principales desafíos del mercado laboral colombiano.

Entre los objetivos anunciados también figuran la promoción del trabajo digno, el apoyo a los emprendedores y la construcción de una relación más armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales.

El Gobierno electo aseguró, además, que buscará convertir al Ministerio del Trabajo en una entidad “moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo”, con mayor uso de tecnología e innovación para mejorar su funcionamiento.

Asimismo, indicó que la cartera fortalecerá el acompañamiento preventivo a las empresas para facilitar el cumplimiento de la normativa laboral y mantendrá una política de cero tolerancia frente al acoso y cualquier forma de abuso en los entornos de trabajo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.