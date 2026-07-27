La noche de este lunes 27 de julio estuvo marcada por dos graves emergencias viales en Bogotá. La primera ocurrió en la localidad de Tunjuelito, donde atendieron un accidente múltiple sobre la avenida Boyacá con calle 59 sur, en sentido norte-sur.

Sigue a PULZO en Discover

El primer reporte oficial se conoció hacia las 7:50 p. m., cuando las autoridades confirmaron el siniestro vial y desplegaron equipos de atención en el lugar para controlar la situación y restablecer la movilidad en ese importante corredor de la capital.

(Vea también: Vía al Llano, nuevamente cerrada por fuerte accidente entre dos camiones en un túnel)

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el accidente dejó personas heridas o lesionadas, mientras continúan las labores de inspección y atención de la emergencia.

Lee También

[07:50 p.m.] #GestiónDelTráfico |Siniestro múltiple en la localidad de Tunjuelito, entre un camión y seis automóviles en la Av. Boyacá con calle 59 sur, sentido norte-sur. 👮 Unidad de @TransitoBta en desplazamiento. pic.twitter.com/s0E2NMV3nR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 28, 2026

(Vea también: ¿Adiós Movistar Arena? El aclamado coliseo tendría nuevo patrocinador y cambiaría de nombre)

La jornada también estuvo marcada por otro grave hecho de tránsito. La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó un siniestro en la localidad de Ciudad Bolívar, en la avenida Boyacá con carrera 8, donde un camión recolector y un motociclista se vieron involucrados en un choque. Según información preliminar de la entidad, el motociclista perdió la vida.

Por ahora avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron ambos accidentes y determinar las causas de los hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z