Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Víctor Julián Aguirre Soto, de 17 años, falleció luego de permanecer varias semanas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a causa de complicaciones derivadas de un accidente de tránsito ocurrido semanas atrás en Herveo. El deceso se produjo en un hospital de alta complejidad en La Dorada, Caldas, donde recibía atención médica especializada.

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Durante su hospitalización, la familia denunció presuntas barreras administrativas que habrían retrasado procedimientos médicos determinantes. Según su madre, el joven necesitaba con urgencia una cirugía pulmonar y el traslado a un centro especializado, pero los trámites se habrían demorado tras agotarse la cobertura del seguro obligatorio, situación que hoy genera cuestionamientos sobre la continuidad en la atención.

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El accidente que desencadenó la tragedia ocurrió cuando el adolescente regresaba de trabajar en su finca. De manera preliminar, se conoció que habría sido impactado por motociclistas que, presuntamente, participaban en piques ilegales. Aunque inicialmente fue intervenido por lesiones en la cabeza, su estado se agravó por complicaciones pulmonares que no pudieron ser tratadas a tiempo.

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Las honras fúnebres se realizaron en medio de una multitudinaria caravana por las calles de Herveo, donde familiares, amigos y habitantes despidieron al joven. En medio del dolor, la comunidad elevó un llamado a las autoridades para esclarecer tanto las causas del accidente como las posibles fallas en la atención médica, al tiempo que insistió en frenar las carreras clandestinas que ponen en riesgo la vida de otros.

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