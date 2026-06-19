El ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que la liquidación de Air-e no se concretará durante el actual Gobierno porque el proceso requiere estudios y análisis que no alcanzarán a completarse antes del fin del mandato del presidente Gustavo Petro.

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Aunque el presidente anunció la intención de liquidar la empresa, desde el Ministerio recalcaron que la intervención realizada hace más de un año ya tenía fines liquidatorios y no representa una decisión reciente.

El anuncio generó preocupación entre los gremios del sector energético, agrupados en el Comité Intergremial de Energía y Gas, que calificaron la medida como apresurada y advirtieron que, por ley, primero debe diseñarse una solución empresarial que garantice la continuidad del servicio antes de cerrar la compañía.

También señalaron que aún no existe un plan claro para asegurar el suministro eléctrico ni mecanismos de financiamiento para responder por las deudas acumuladas.

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Air-e presta servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, cubriendo cerca del 11,3 % de la demanda nacional de energía y acumulando obligaciones cercanas a $2,7 billones.

Los gremios alertaron que una liquidación sin transición podría afectar la cadena de pagos del sector y poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.

Desde la Gobernación del Atlántico también expresaron inquietud por quién asumiría la prestación del servicio si Air-e desaparece y pidieron priorizar una solución que garantice continuidad para los usuarios.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.