Por: CENET

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El Departamento para la Prosperidad Social respondió este lunes a las declaraciones del presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien había advertido sobre un presunto déficit de 3,2 billones de pesos en el programa Colombia Mayor y aseguró que los recursos para garantizar las transferencias de 2026 ya están definidos y comprometidos.

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En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que el programa cuenta con la financiación necesaria para toda la vigencia y desmintió que los recursos se hubieran agotado durante el primer semestre del año, como señaló el mandatario electo durante su última intervención antes de asumir la Presidencia.

Prosperidad Social recordó que Colombia Mayor fue creado mediante la Ley 100 de 1993 y que, al cierre de 2025, amplió su cobertura de 1,7 millones a tres millones de beneficiarios. Asimismo, indicó que el subsidio mensual pasó de 80.000 a 230.000 pesos para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años.

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La entidad explicó que el costo anual del programa asciende a 8,4 billones de pesos y precisó que la financiación para 2026 fue establecida mediante el Conpes 4176 de 2025. Según detalló, los recursos provienen de tres fuentes: 3,2 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, 1,7 billones de pesos del Fondo de Solidaridad Pensional y 3,5 billones de pesos de cofinanciación del Ministerio del Trabajo.

“Por lo tanto, el programa tiene asignados los recursos para toda la vigencia 2026”, señaló Prosperidad Social.

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Frente a la advertencia de De la Espriella de que los recursos destinados al programa se habrían agotado en julio, la entidad aseguró que desde diciembre de 2025 el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Prosperidad Social trabajan de manera conjunta para garantizar las transferencias contempladas en el Conpes 4176.

“El Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Prosperidad Social vienen trabajando conjuntamente desde diciembre de 2025 en un convenio que asegure las transferencias del programa Colombia Mayor en cumplimiento a lo indicado en el Conpes 4176”, indicó el comunicado.

La respuesta oficial también rechazó las afirmaciones relacionadas con un supuesto uso indebido de los recursos del programa. Prosperidad Social afirmó que “es falso que recursos del programa hayan sido utilizados para fines electorales” y explicó que las transferencias se realizan mensualmente y no pueden ser suspendidas porque ello implicaría incumplir la normativa que regula el programa.

Además, la entidad informó que durante 2026 están previstos doce ciclos de pagos. Indicó que hasta la fecha se han ejecutado seis ciclos y que los recursos para el séptimo ya están garantizados entre Prosperidad Social y el Fondo de Solidaridad Pensional, por lo que su inicio está previsto para las próximas semanas.

“No es cierto que los recursos se hayan dilapidado en el primer semestre”, señaló el organismo.

Las declaraciones de Prosperidad Social se conocen después de que De la Espriella afirmara que el programa enfrentaba un faltante de 3,2 billones de pesos que comprometía los subsidios correspondientes a los últimos cinco meses del año. El presidente electo sostuvo que cerca de tres millones de adultos mayores dependen de ese apoyo y aseguró que los pagos se mantendrán mientras su gobierno realiza ajustes presupuestales para reorganizar las finanzas públicas.

En ese contexto, el mandatario electo anunció que instruyó a la directora designada de Prosperidad Social, Sandra Suárez, y al ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez Martínez, para priorizar la consecución de los recursos. También reiteró su compromiso de incrementar el subsidio mensual de Colombia Mayor de 230.000 pesos a 400.000 pesos, aunque señaló que esa medida se implementará una vez se estabilice la situación fiscal.

Con el pronunciamiento de este lunes, Prosperidad Social mantiene que la financiación del programa para 2026 está garantizada y rechaza la existencia del déficit planteado por el presidente electo, dejando en evidencia posiciones distintas sobre el estado de las cuentas del principal programa de transferencias para adultos mayores del país.

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