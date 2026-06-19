Una ciudadana y madre cabeza de familia ha encendido las alarmas en redes sociales tras publicar un video en el que denuncia, con profunda angustia e indignación, que su hijo —estudiante del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Bogotá— estaría siendo presionado por la institución y sectores afines al Gobierno Nacional para participar en movilizaciones políticas ligadas a la convocatoria de un nuevo “estallido social”.

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El video, que se ha viralizado rápidamente bajo la modalidad de pantalla dividida (split screen), muestra a la mujer caminando afectada por las calles de la capital, alternando entre la rabia y el llanto. Durante su intervención, la denunciante dirige un duro y directo mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, y a las directivas de la institución educativa.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su hijo le manifestó el temor y la obligación que sienten varios estudiantes ante las directrices que estarían recibiendo dentro del centro educativo. La madre fue enfática al señalar que los jóvenes de los sectores más vulnerables están siendo instrumentalizados con fines políticos.

La ciudadana cuestionó severamente la falta de coherencia por parte de los líderes políticos que convocan a las protestas masivas, exigiendo que no utilicen a los hijos de la clase trabajadora como “carne de cañón” en eventuales disturbios.

“Exponga a sus propios hijos ante la fuerza pública (ESMAD / UNDMO) en lugar de utilizar a los hijos de las familias de sectores vulnerables”, sentenció de manera contundente hacia el jefe de Estado.

Además de la denuncia institucional, la madre aprovechó el espacio para criticar el impacto que, según ella, ha tenido la actual administración en la economía de los hogares de bajos recursos, haciendo especial énfasis en el desmonte o la afectación de subsidios clave para las familias colombianas.

“Se han retirado o afectado subsidios y programas como Mi Casa Ya, Familias en Acción y Jóvenes en Acción”, reclamó en medio de lágrimas de frustración.

Finalmente, la mujer aclaró que el único objetivo de matricular a su hijo en el SENA es garantizarle un futuro profesional lejos de la violencia y la confrontación callejera: “El propósito de enviar a mi hijo a la institución es que se forme profesionalmente para salir adelante, y no para que termine involucrado en disturbios, encarcelado o herido”.

Esto es lo que sienten millones de Colombianos, este es el sentir de una madre.

HAY QUE SALIR A VOTAR SI O SI POR @ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/TzxK9i4qAV — Ale (@alelasegura) June 19, 2026

Ante la gravedad de la situación, advirtió que no se quedará de brazos cruzados y que está dispuesta a tomar medidas extremas si la presión hacia los estudiantes continúa en los próximos días.

“Estoy dispuesta a dirigirme a la sede del SENA de la carrera 30 en Bogotá para encadenarme en señal de protesta antes de permitir que mi hijo sea obligado a marchar o a enfrentarse a las autoridades”, concluyó.

Hasta el momento del cierre de esta nota, ni las directivas generales del SENA ni la Consejería Presidencial para la Juventud han emitido un pronunciamiento oficial respecto a las graves acusaciones de adoctrinamiento y constreñimiento denunciadas por la acudiente.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.