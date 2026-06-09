Más de 1,4 millones de campesinas y campesinos de todo el país han accedido a procesos de formación impulsados por el Sena desde agosto de 2022, según informó la entidad durante la conmemoración del Día Nacional del Campesinado, celebrada en el Centro Agropecuario La Granja, en Chicoral (Tolima).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Papayazo para estudiar inglés gratis en Bogotá: conozca cómo inscribirse y obtener certificado)

La jornada reunió a más de 1.500 personas en espacios de diálogo, reconocimiento e intercambio de experiencias alrededor de las acciones que el Sena ha impulsado para fortalecer la formación profesional integral, el emprendimiento asociativo, la certificación de competencias, la innovación territorial y el acompañamiento a las economías rurales.

De acuerdo con la entidad, 1’414.183 campesinas y campesinos han participado en procesos de aprendizaje durante los últimos años. A esta cifra se suman más de 168.138 personas certificadas en competencias laborales y 210.483 certificaciones expedidas para reconocer conocimientos, oficios y experiencias adquiridas en el campo colombiano.

Lee También

Durante el encuentro, el director general Jorge Eduardo Londoño Ulloa, destacó que la entidad ha ampliado su presencia en los territorios rurales y ha facilitado el acceso a la educación para miles de personas.

“Hay más de un millón de campesinos y campesinas formados en formación complementaria, técnica y algunos en tecnológica. El Sena ha regresado a las veredas con educación tecnológica a través de las aulas no convencionales”, afirmó.

El directivo también resaltó los avances en el reconocimiento de los conocimientos construidos por las comunidades rurales a lo largo de los años.

“El Sena ha certificado a cientos y miles de campesinos a través de los núcleos, y se le ha regresado, como lo decía hoy un líder campesino, el liderazgo y la capacidad de decisión a esta comunidad”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Eduardo Londoño Ulloa (@jorgeelondonou)



La entidad indicó que la estrategia CampeSena ha contado con una inversión de 1,1 billones de pesos destinada al fortalecimiento de la atención integral de la población campesina. Estos recursos facilitaron la adecuación de 88 ambientes no convencionales de formación, la entrega de 304 motocicletas para llegar a zonas dispersas y el fortalecimiento de metodologías adaptadas a las realidades de las comunidades rurales.

Otro de los aspectos destacados por Londoño fue la flexibilización de los requisitos de acceso a los programas de formación y la participación de líderes rurales como instructores.

“El Sena se ha desformalizado. Hoy cualquier campesino o campesina que solo sepa leer o escribir puede ingresar a hacer formación técnica o formación complementaria. Pero es más, tenemos 140 instructores campesinos y campesinas que, a través de una metodología de educación de campesino a campesina están formando a sus homólogos”, expresó.

En materia de emprendimiento, la entidad señaló que más de 110.000 campesinos recibieron orientación dentro de la ruta emprendedora y que más de 32.000 personas participaron en procesos de entrenamiento especializado durante 2025.

Lee También

Fondo Emprender destinó millonarios recursos a proyectos campesinos

A través del Fondo Emprender, la entidad asignó más de 366.704 millones de pesos para financiar 2.649 iniciativas productivas, con una proyección cercana a 9.300 empleos potenciales. Entre estas iniciativas figuran 432 proyectos asociativos campesinos respaldados con recursos superiores a los 199.171 millones de pesos.

Además, se anunció la apertura de la Convocatoria No. 131, dirigida exclusivamente a campesinas y campesinos, con una inversión superior a los 105.828 millones de pesos.

Londoño también destacó el alcance del programa de placa huellas y el impacto de la economía campesina en el abastecimiento alimentario del país.

“Tenemos el programa de placa huellas que ha estado por todas las veredas. Más de 30.000 personas se han beneficiado de esta formación. Hemos hecho la tarea y eso es lo que hoy le decimos al pueblo colombiano: el Sena le cumplió a Colombia”, afirmó.

El director añadió que más del 70 % de los alimentos que consumen los colombianos provienen de la economía campesina y reiteró la importancia de fortalecer este sector.

“Nuestro empecinamiento es continuar trabajando e insistiendo en que la agroecología es el camino para que todos los colombianos podamos tener una verdadera soberanía alimentaria”, concluyó.

(Lea también: Así transforma la Circulación Estudiantil en Bogotá: más oportunidades, menos deserción y mejor convivencia)

Con estos resultados, el Sena reiteró su compromiso con el reconocimiento del campesinado como actor clave para la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y el fortalecimiento de las economías rurales en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.