Tras varios meses marcados por graves denuncias de acoso dentro del medio de comunicación —las cuales salpicaron incluso a figuras y presentadores de la pantalla chica como Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego—, Caracol Televisión dio a conocer los resultados y conclusiones de la Comisión Especial Independiente creada el pasado mes de abril. El informe presentado este 5 de agosto expone un diagnóstico profundo sobre las dinámicas internas de la compañía y establece una hoja de ruta con medidas estructurales para garantizar un entorno laboral seguro, digno e igualitario.

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La comisión, que operó con total autonomía e independencia, estuvo liderada por la abogada experta en derecho constitucional e internacional Catalina Botero, e integrada por Alejandra Negrete, Mia Perdomo y Carlos Negret. Durante su labor, el equipo habilitó una línea segura, hizo análisis documentales, grupos focales, entrevistas y una encuesta anónima de percepción que recopiló 1.212 respuestas, logrando una participación representativa del 61 por ciento de las mujeres y el 57 por ciento de los hombres de la organización, con cobertura en todas las vicepresidencias y direcciones.

El diagnóstico arrojó conclusiones claras sobre la situación interna. Aunque la compañía contaba con protocolos previos, la comisión encontró que una parte importante de las personas que trabajan en el canal los desconoce. Asimismo, el informe advirtió que “algunas conductas de acoso, incompatibles con un entorno laboral seguro, pueden llegar a normalizarse cuando quien las ejerce ocupa posiciones de poder”, señalando además que cuando se presentaron denuncias formales, la empresa activó los mecanismos correspondientes.

A partir de estas recomendaciones, la organización adoptó formalmente la Política Integral para la Prevención, Atención y Eliminación del Acoso Sexual y las Violencias Basadas en Género. Como pilar fundamental de esta nueva estrategia, a partir del próximo 22 de agosto entrará en operaciones la Oficina de la Ombudsperson, un canal independiente y confidencial que estará bajo la dirección de la abogada Diana Rodríguez Uribe, magister de la London School of Economics y ex defensora delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, con el correo de contacto ombudsperson@caracoltv.com.co.

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Adicionalmente, el canal implementará medidas sistemáticas de intervención cultural lideradas por Mariana Sanz de Santamaría, fundadora de Poderosas Colombia, orientadas a generar confianza y formación integral. Para reforzar el acompañamiento psicosocial y legal, la compañía estableció alianzas con organizaciones expertas como la Fundación No es Hora de Callar, encabezada por la periodista Jineth Bedoya en el área de noticias, así como asistencia jurídica de la FLIP y El Veinte. Con indicadores de gestión (KPI) obligatorios para todos los líderes y un balance anual de rendición de cuentas, Caracol Televisión busca transformar su cultura corporativa y blindar a sus trabajadores frente a cualquier forma de violencia basada en género.

Al respecto, se conocieron las palabras de su presidente, Gonzalo Córdoba, quien enfatizó la necesidad de mirar hacia el interior de la organización con responsabilidad y transparencia.

En su intervención, Gonzalo Córdoba señaló que hace cuatro meses asumieron un compromiso que iba mucho más allá de revisar procedimientos o diseñar nuevas políticas. “Asumimos el compromiso de escuchar con atención, de aprender con humildad y de actuar con responsabilidad frente a una situación que nos obligó a mirarnos como organización y a preguntarnos qué debíamos hacer para ser mejores”, afirmó el directivo, destacando que el proceso se desarrolló con total independencia bajo el liderazgo de la abogada Catalina Botero, junto a Alejandra Negrete, Mia Perdomo y Carlos Negret.

El presidente del canal recordó la trayectoria histórica de la compañía en el periodismo y el cine nacional con producciones emblemáticas como El abrazo de la serpiente y El olvido que seremos, subrayando que esa historia impone una enorme responsabilidad ética. En esa línea, el informe de la comisión —que recopiló 1.212 respuestas en una encuesta anónima de percepción con una participación del 61 por ciento de mujeres y 57 por ciento de hombres— identificó conductas de acoso incompatibles con los principios de la organización y reconoció que algunas de estas situaciones llegaron a normalizarse cuando quienes las ejercían ocupaban posiciones de poder.

Palabras de Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol TV pic.twitter.com/Rg89XKAh0C — Caracol Televisión (@CaracolTV) August 5, 2026

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