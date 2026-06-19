La Cooperativa de Transportes Velotax, una de las empresas más emblemáticas del sector de transporte terrestre en Colombia, se encuentra en el centro de una aguda controversia política y jurídica. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, denunció públicamente que la Superintendencia de Transporte (SuperTransporte) estaría incurriendo en una presunta extralimitación de funciones para tomarse la administración de la compañía.
Según la congresista, el Gobierno nacional, a través de dicha entidad de control, estaría “acudiendo a jugaditas” para desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, afectando directamente la autonomía empresarial y sentando un precedente que califica como riesgoso para el sector privado en el país.
Fundada en el Tolima en 1953 por Pedro Pablo Contreras Jiménez, Velotax se consolidó durante décadas como un pilar del transporte intermunicipal, con una fuerte influencia en Ibagué y el centro del territorio nacional. Sin embargo, desde 2016 la cooperativa arrastra complejos conflictos jurídicos y societarios internos que propiciaron la intervención de las autoridades de control.
La tensión escaló de manera definitiva durante este 2026, luego de que la SuperTransporte ordenara la remoción de los directivos de la cooperativa y nombrara a un administrador de saneamiento excepcional, inicialmente Pedro Martín Villanueva Rincón, para asumir la representación legal en medio de un proceso de reorganización.
La manzana de la discordia radica en la interpretación de la Sentencia C-276 de 2025 de la Corte Constitucional. De acuerdo con Valencia, el alto tribunal dejó en claro que las empresas sometidas a control estatal conservan el derecho preferente de nombrar a sus propios administradores. El Estado, bajo esta premisa, solo podría realizar una designación directa si los asociados no ejercen dicha facultad dentro de un plazo razonable.
A través de sus redes sociales, la excandidata presidencial aseguró que la SuperTransporte impidió deliberadamente que los asociados de Velotax eligieran a su nueva gerencia, imponiendo en su lugar una figura externa bajo argumentos institucionales.
“La entidad argumentó la necesidad de nombrar primero un ‘administrador de saneamiento’ encargado de reorganizar la empresa antes de permitir que los asociados eligieran una nueva gerencia”, explicó la senadora Valencia.
Para la parlamentaria opositora, este proceder vulnera el debido proceso y disfraza una toma de control absoluta por encima de las órdenes judiciales: “Esta actuación constituiría una forma de asumir el control total de la compañía, incluso por encima de lo ordenado por la Corte Constitucional”.
Ante la gravedad de los hechos, que según la congresista podrían replicarse en otras empresas privadas del país si no se les pone freno, Valencia confirmó el inicio de acciones legales. La senadora anunció que ya radicó una queja disciplinaria formal y solicitó a la Procuraduría General de la Nación realizar un seguimiento especial y urgente a las actuaciones administrativas de la SuperTransporte en este caso.
A pesar de esa clara orden de la Corte, la SuperTransporte no le habría permitido a Velotax nombrar un administrador.
Alegaron que necesitaban designar un “administrador de saneamiento” que pusiera la casa en orden antes de permitirle a la empresa nombrar el gerente.
Es… pic.twitter.com/uteHYewhvx
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 19, 2026
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El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.
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