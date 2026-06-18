El parque de la 93 es uno de los puntos neurálgicos para el comercio en el norte de Bogotá, pues es una zona conocida por la variedad de restaurantes y otros planes. Todo tipo de comida y discotecas se encuentran en el sector, lo que lo hacen atractivo, tanto para las marcas como para los visitantes.

Sigue a PULZO en Discover

La cuadra occidental, por donde pasa la carrera 13, tuvo un cambio que no pasó desapercibido para los transeúntes habituales. Uno de los edificios frente al parque fue derrumbado y allí se construirá un nuevo local.

Farmatodo adquirió más de media cuadra y levantará su nueva tienda. Se espera que sea una de la más grandes de Bogotá. De esta forma, queda la duda de lo que sucederá con el local ubicado en la esquina de la calle 93a con carrera 13.

(Vea también: Quiénes son los dueños de Farmatodo y por qué le abrieron investigación a esa cadena en Colombia)

Lee También

¿Qué pasó con la Bagatelle del parque de la 93 y dónde está ahora?

El edificio derrumbado tenía una Bagatelle, donde ocurrió la balacera que terminó con la vida de Roberto Franco en 2024, así como un gimnasio de la marca Spinning Center.

La Bagatelle se trasladó a un par de metros del icónico lugar en el que estaba ubicado. Ahora se encuentra bajando por la calle 93B, después del parqueado ubicado en esta zona.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.