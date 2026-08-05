Por: EL PILON SA

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Los colombianos ya cuentan con la posibilidad de consultar su información personal dentro del Registro Universal de Ingresos (RUI), una nueva plataforma presentada por el Gobierno nacional para optimizar la identificación y focalización de subsidios y programas sociales. De acuerdo con datos oficiales, el sistema inició operaciones el primero de agosto y tiene como objetivo principal reunir información de distintas bases estatales con el fin de ofrecer un panorama más preciso sobre la situación económica de las personas y sus familias.

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La consulta se puede realizar, sin ningún costo, a través de la Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Para acceder, los ciudadanos deben seleccionar el tipo de documento, ingresar el número de identificación, pasar por un proceso de validación de seguridad y esperar el reporte. Si su información aparece registrada, podrán conocer su categoría socioeconómica y descargar el certificado que emite el sistema, un documento que respalda oficialmente su estado según los registros del Estado.

El Gobierno, con la implementación del RUI, busca superar las limitaciones que tiene la focalización de subsidios cuando depende únicamente del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Aunque el Sisbén seguirá vigente por el momento, ahora solo será una de varias fuentes de información para el nuevo registro. El RUI también consolidará información sobre ingresos por trabajo, pensiones, actividades independientes y otros registros administrativos provenientes de diversas entidades estatales.

No obstante, autoridades aclaran que estar clasificado en el RUI no significa acceso garantizado a subsidios. Cada programa social conserva sus propios criterios de selección y requisitos de permanencia, además de estar sujeto a la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, el registro sirve como una herramienta para identificar posibles beneficiarios y no constituye, por sí solo, un mecanismo de asignación directa de ayudas.

Según el Departamento Nacional de Planeación, la transición al RUI será gradual y no se eliminarán de inmediato ni el Sisbén ni los beneficios ya otorgados a millones de colombianos. Las entidades responsables de cada programa social decidirán de manera autónoma cómo emplearán la información del RUI para mejorar sus procesos de selección.

En caso de encontrar errores en los datos, cada ciudadano deberá acudir a la entidad correspondiente para solicitar la actualización. Si la inconsistencia concierne al Sisbén, el trámite debe hacerse ante la oficina municipal de ese sistema. Para registros laborales, pensionales o tributarios, la petición se debe presentar en la institución que administra esa información. El DNP recalcó que la consulta y descarga de certificados a través del RUI son gratuitas y recomendó a los ciudadanos abstenerse de recurrir a intermediarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el Registro Universal de Ingresos (RUI) en Colombia paso a paso?

Para consultar el Registro Universal de Ingresos (RUI), los colombianos deben ingresar a la plataforma Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación. Allí, seleccionan el tipo de documento, escriben el número de identificación y completan la validación de seguridad. Finalmente, el sistema arroja el resultado; si está registrado, podrá ver su clasificación y descargar el certificado, todo de manera gratuita.

¿Cuáles datos recopila el RUI y para qué se usan en la focalización de subsidios?

El RUI reúne información de distintas fuentes oficiales como el Sisbén, registros de ingresos laborales, datos pensionales, actividades independientes y otros registros administrativos de entidades públicas. Esta integración permite al Gobierno tener una visión más precisa de la situación económica y utilizarla para apoyar la identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, aunque el registro no implica la entrega directa de subsidios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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