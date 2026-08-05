La declaración de renta de 2026 puede representar un riesgo para quienes creen que solo deben reportar el dinero que ingresó a sus cuentas bancarias.

Sigue a PULZO en Discover

La Dian recuerda que también evalúa el patrimonio, los ingresos y las operaciones realizadas con criptoactivos y dólares digitales, incluso si nunca fueron convertidos a pesos.

La obligación de declarar surge cuando se superan los topes establecidos de patrimonio, ingresos, compras o consignaciones correspondientes al año gravable 2025.

Expertos advierten que uno de los errores más comunes es pensar que las criptomonedas solo deben declararse cuando se venden.

Lee También

También es frecuente registrar el valor actual de los activos en lugar del costo fiscal correspondiente, creer que cambiar una criptomoneda por otra no tiene implicaciones tributarias, confundir el valor total de una consignación con la utilidad obtenida y asumir que estas operaciones no pueden ser rastreadas por la autoridad tributaria.

La Dian recomienda conservar soportes de todas las transacciones, incluidos comprobantes, extractos y registros de billeteras digitales, para demostrar costos y movimientos.

Además, recuerda que desde 2027 comenzará a recibir información de plataformas de criptoactivos bajo el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF).

Antes de presentar el formulario, aconseja revisar la información exógena disponible y utilizar la herramienta Ayuda Renta para evitar inconsistencias, sanciones y multas por errores o presentación extemporánea.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.