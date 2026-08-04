Deprisa anunció un cambio importante en su modelo de negocio que impactará a quienes utilizan su servicio de mensajería para enviar paquetes pequeños. Según informó Caracol Radio, la compañía informó que dejará de prestar el servicio de mensajería expresa o courier puerta a puerta y concentrará toda su operación en el transporte de carga aérea nacional entre aeropuertos.

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La empresa, que hace parte del grupo Avianca Cargo, confirmó que el cierre del segmento de mensajería expresa se hará efectivo a partir del 30 de septiembre de 2026. Desde entonces, su actividad estará enfocada exclusivamente en el servicio de carga aérea doméstica bajo la modalidad aeropuerto a aeropuerto.

Según explicó Deprisa, la decisión hace parte de una estrategia para concentrar sus recursos, infraestructura y talento en el negocio que consideran su principal fortaleza y donde ven mayores oportunidades de crecimiento.

Con esta transformación, los clientes que utilizaban el servicio tradicional de mensajería para envíos puerta a puerta deberán acudir a otras empresas del sector. Entre las principales opciones que continúan prestando ese servicio en Colombia se encuentran Servientrega, Inter Rapidísimo, Coordinadora, Envía, TCC, DHL Express y FedEx. Estas compañías mantienen operaciones para el envío de documentos y paquetes tanto a nivel nacional como, en varios casos, internacional.

Por su parte, Deprisa continuará operando únicamente el transporte de mercancías entre terminales aéreas del país, una actividad que seguirá bajo el liderazgo de Avianca Cargo.

Juan Guillermo Puerta, director general de Deprisa, aseguró que la decisión busca simplificar el modelo de negocio del grupo y concentrarse en las operaciones donde pueden generar mayor valor. “Esta transformación responde a nuestra estrategia de simplificar el modelo de negocio del grupo, enfocándonos en las operaciones donde generamos mayor valor. La carga aérea doméstica aeropuerto a aeropuerto es un segmento con fundamentos sólidos y oportunidades de crecimiento que estamos comprometidos a capitalizar”, afirmó.

La empresa también indicó que el proceso de transición comenzó hace varios meses. Desde el 1 de junio de 2026 empezó a informar a sus clientes sobre los cambios, con el propósito de brindar acompañamiento y mantenerlos al tanto del cronograma antes del cierre definitivo del servicio de mensajería expresa.

Con esta decisión, Deprisa deja atrás uno de los servicios por los que era más reconocida entre usuarios y empresas para enfocarse exclusivamente en el mercado de carga aérea nacional, apostándole a un segmento que considera estratégico para su crecimiento en los próximos años.

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