Propal, empresa del Grupo Carvajal reconocida por fabricar la resma de papel Reprograf, iniciará un proceso de liquidación judicial tras varios años de resultados financieros negativos que hicieron inviable la continuidad de su operación.

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La decisión fue aprobada por la asamblea extraordinaria de accionistas el 31 de julio y presentada ante la Superintendencia de Sociedades.

La compañía explicó que durante los últimos tres años enfrentó un deterioro financiero causado por factores externos como los bajos precios del mercado, la revaluación del peso frente al dólar y el aumento de los costos de producción.

Aunque implementó planes de eficiencia, buscó inversionistas, diversificó su portafolio y contó con asesoría especializada, concluyó que mantener la operación solo incrementaría las pérdidas.

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Las dificultades ya habían obligado a suspender las operaciones de la planta de Yumbo en abril de 2025. Según la empresa, el entorno económico no mejoró y continuó afectando tanto las ventas nacionales como las exportaciones. El proceso de liquidación podría extenderse entre 18 y 24 meses.

Con más de 60 años de trayectoria, Propal cuenta con plantas en Yumbo y Guachené, emplea a más de 1.200 trabajadores y registró ingresos por $1,163 billones en 2023.

La empresa fue pionera en la producción de papel a partir de bagazo de caña y desarrolló innovaciones sostenibles que redujeron el consumo de agua, energía y vapor, además de impulsar soluciones de empaques ecológicos y el tradicional Calendario Propal como parte de su legado cultural.

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