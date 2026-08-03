Por: Mall y Retail

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Olímpica atraviesa una etapa de fortalecimiento de sus diferentes formatos comerciales, combinando expansión, modernización y diversificación de sus plataformas tanto en Colombia como en el exterior. Mientras su marca insignia Olímpica continúa siendo el eje de una operación que supera los $7 billones en ventas anuales, Ísimo acelera su crecimiento en el competitivo mercado colombiano de bajo costo y Megasuper consolida en Costa Rica la principal apuesta internacional del grupo.

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Las tres operaciones responden a públicos y dinámicas diferentes, pero comparten una estrategia basada en cercanía, precios competitivos, cobertura territorial y una creciente incorporación de tecnología.

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Megasuper: la apuesta internacional llega a 85 tiendas

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Una de las operaciones más relevantes de Olímpica fuera de Colombia es Megasuper, que acaba de alcanzar 85 puntos de venta en Costa Rica y supera los 70.000 m² de superficie comercial. Su establecimiento más reciente abrió el pasado 15 de mayo en Mercedes Norte, provincia de Heredia, confirmando el nuevo ciclo de crecimiento de una compañía que se ha convertido en uno de los principales actores del comercio alimentario costarricense.

Megasuper constituye uno de los capítulos más representativos de la internacionalización de Olímpica. La compañía costarricense nació en 1999 con capital vinculado a la familia Zingone. Su primer supermercado abrió en la zona industrial de Cartago y ese mismo año se sumó un segundo establecimiento en Valencia de Heredia. Su desarrollo inicial fue acelerado: además de aperturas propias, adquirió tres supermercados La Feria y posteriormente la cadena Consucoop, que contaba con cerca de 50 locales y un centro de distribución. Entre 1999 y 2003 pasó así de apenas dos supermercados a una red de 59 establecimientos.

La llegada de la familia Char se produjo en 2005, cuando Supertiendas y Droguerías Olímpica adquirió indirectamente el 50% de Megasuper. Para entonces, la empresa operaba cerca de 60 supermercados, contaba con un centro de distribución y generaba aproximadamente 2.000 empleos directos. Cinco años después, en agosto de 2010, Olímpica adquirió la participación restante y asumió el control total del negocio, convirtiéndolo en su principal plataforma supermercadista internacional.

Desde entonces, la estrategia no se ha limitado a sumar establecimientos. Después de alcanzar alrededor de 80 puntos de venta hace más de una década, Megasuper emprendió un proceso de reorganización que implicó cerrar ubicaciones de menor desempeño, optimizar su red y modernizar sus formatos. Esa transformación le permitió iniciar posteriormente una nueva fase de expansión y alcanzar las actuales 85 tiendas con una estructura comercial más eficiente.

Su propuesta se concentra principalmente en supermercados de proximidad y tamaño medio, orientados a las compras cotidianas y a consumidores especialmente sensibles al precio. Bajo la promesa “Ahorro todos los días”, ha construido su posicionamiento mediante promociones permanentes, descuentos y campañas como Megalocura y Quincenazos, complementadas con una importante oferta de carnes, frutas, verduras, panadería y otros productos frescos.

En este segmento enfrenta a operadores como Palí, Maxi Palí, Peri, Super Compro y diferentes cadenas regionales.

A ello se suma una de sus mayores fortalezas: la cobertura territorial. Megasuper tiene presencia en las siete provincias de Costa Rica y ha extendido su red mucho más allá de San José y su área metropolitana. Esa capilaridad, construida durante más de dos décadas, constituye uno de sus principales activos competitivos.

Ísimo: aceleración en el mercado de bajo costo

En Colombia, una de las apuestas de mayor crecimiento es Ísimo, el formato de tiendas de bajo costo creado en 2022 para competir directamente con D1 y Ara. La compañía cerró 2025 con ingresos por $681.488 millones y un crecimiento del 4,6%. Sin embargo, la aceleración observada durante 2026 es considerablemente mayor: en el primer semestre sus ventas crecieron 54,2%, desempeño que abre la posibilidad de acercarse al billón de pesos en ingresos al finalizar el año.

Su propuesta se ha construido alrededor de tres atributos principales: economía, cercanía y confianza. Este posicionamiento le ha permitido ganar espacio entre los consumidores y mantener un acelerado ritmo de aperturas. En lo corrido de 2026 ha inaugurado 25 establecimientos y alcanzó una red de 314 tiendas distribuidas en 84 municipios y 11 capitales del país.

La estrategia contempla seguir identificando oportunidades para ampliar la cobertura en mercados donde existe potencial de crecimiento, pero el desarrollo de Ísimo no se limita al número de puntos de venta. Paralelamente, la compañía está ajustando su propuesta comercial y fortaleciendo categorías como perecederos, un desafío particularmente importante debido al tamaño reducido de sus tiendas.

La incorporación de una mayor oferta para las compras cotidianas busca aumentar la frecuencia de visita y convertir a Ísimo en una alternativa más completa para los hogares, sin abandonar la simplicidad y estructura de costos que caracteriza al formato. En un segmento liderado por D1 y en el que Ara mantiene una fuerte dinámica expansiva, el desafío para Ísimo será transformar su rápido crecimiento físico en mayor productividad por tienda, recurrencia de compra y rentabilidad.

Olímpica: US$42 millones para fortalecer su negocio principal

Mientras Megasuper amplía la presencia internacional e Ísimo gana escala en el bajo costo, Olímpica continúa siendo la columna vertebral del grupo. En el marco de sus 73 años de historia, la compañía anunció inversiones superiores a US$42 millones durante 2026, recursos que serán destinados a la apertura de 12 nuevas tiendas, la modernización de otras 25 y la transformación tecnológica de la operación.

Actualmente cuenta con 402 establecimientos distribuidos en 21 departamentos y 117 municipios, una escala que exige inversiones permanentes en renovación, logística y tecnología. Solo mantener actualizada esta infraestructura demanda alrededor de $150.000 millones anuales, incluso sin considerar la apertura de nuevos puntos de venta.

Después de superar los $7 billones en ingresos durante 2025, la meta para este año es alcanzar aproximadamente $7,3 billones. Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en aumentar las ventas. En un mercado caracterizado por una competencia cada vez más intensa y consumidores muy atentos al precio, la prioridad está también en preservar la rentabilidad, mejorar productividad y mantener actualizada una red comercial que continúa siendo una de las más extensas del país.

La compañía espera un mejor comportamiento del consumo durante el segundo semestre, acompañado por una recuperación gradual de la actividad económica y un entorno de mayor confianza para la inversión. En ese contexto, desde Olímpica también se observa con expectativa el cambio de gobierno. La organización considera que una mayor presencia institucional y una política de descentralización podrían favorecer especialmente a la Costa Caribe, estimular nuevas inversiones, generar empleo y, en consecuencia, fortalecer el consumo y la actividad comercial de la región.

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Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, ”El panorama de los tres negocios muestra una Olímpica que está diversificando su crecimiento. Megasuper le proporciona una plataforma internacional consolidada en Costa Rica; Ísimo representa su respuesta a uno de los segmentos de mayor dinamismo del retail colombiano; y Olímpica conserva la escala, reconocimiento y capacidad financiera del negocio tradicional”.

“Más que tres redes independientes, se trata de propuestas que permiten al grupo competir en distintos niveles del mercado: desde el bajo costo y la compra de proximidad hasta el supermercado tradicional, mientras extiende su experiencia más allá de las fronteras colombianas”, señalo Vargas Brand.

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