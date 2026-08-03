Por: Mall y Retail

Portal de Noticias Online de la Industria de Centros Comerciales y Retailers Visitar sitio

El Mapa Nacional del Retail, elaborado por Mall & Retail, se ha convertido en una herramienta para dimensionar la estructura empresarial de las marcas con presencia relevante en los centros comerciales del país. En su nueva edición analiza cerca de 450 empresas agrupadas en 22 categorías, evaluando sus ingresos, crecimiento y los principales indicadores financieros.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Homecenter, Dollarcity y Falabella pisan fuerte mientras Flamingo y Pepe Ganga están en crisis)

En esta oportunidad, el análisis se concentra en Moda Textil Adulta, una categoría que reúne 71 empresas y que se estudia de manera independiente de otros segmentos especializados como moda infantil, ropa interior y moda deportiva. La muestra reúne desde grandes grupos colombianos multimarca hasta compañías internacionales, cadenas de valor y operadores especializados que compiten en una de las categorías históricamente más importantes dentro de la mezcla comercial de los centros comerciales.

El entorno sectorial fue favorable durante 2025. De acuerdo con el Observatorio Inexmoda–Raddar, el gasto en moda de los hogares colombianos alcanzó los $36,7 billones, registrando un crecimiento anual del 10,3%. El resultado confirmó la recuperación del consumo de moda y un mayor dinamismo de la categoría durante el año, en medio de un consumidor que continúa siendo selectivo y sensible al precio, pero que mantuvo una mayor disposición de gasto frente al comportamiento registrado durante 2024.

Lee También

Este mejor ambiente de consumo también se reflejó en las compañías analizadas por Mall & Retail. Las 71 empresas de Moda Textil Adulta alcanzaron ingresos conjuntos por $12,47 billones en 2025, frente a $11,55 billones en 2024, lo que significó un crecimiento de 8,0%. La variación evidencia un año positivo para los principales operadores presentes en los centros comerciales.

Las mayores expansiones porcentuales estuvieron encabezadas por Hugo Boss, operada por Marcas Europeas, con un crecimiento de 52,9% e ingresos por $96.986 millones; Colors (Plus Size), que aumentó sus ventas 37,4% hasta alcanzar $35.729 millones; y Levi’s, cuya operación consolidada registró ingresos por $327.448 millones y avanzó 36,1%. Los resultados muestran que el crecimiento no estuvo concentrado exclusivamente en las compañías de mayor tamaño y que varios operadores vienen ganando participación dentro de una categoría cada vez más competida.

En la parte superior del ranking sobresalen cinco grandes operadores. Grupo Uribe – GCO, a través de Comodín S.A.S. y de un portafolio que incluye marcas como Chevignon, Esprit y Mango, ocupó el primer lugar con ingresos de $1,43 billones, creciendo 16,3%. Su estrategia competitiva se sustenta en la administración de un amplio portafolio de marcas, el desarrollo de conceptos propios e internacionales y una estructura que integra producción, distribución y comercialización.

En segundo lugar se ubicó Crystal, propietario de Gef y Punto Blanco, con ingresos de $1,16 billones y un crecimiento de 14,8%, apoyado en su integración industrial, amplia distribución nacional, fortalecimiento de canales digitales y una estrategia que combina marcas dirigidas a diferentes segmentos de consumidores.

Permoda – Koaj ocupó la tercera posición con ingresos de $1,02 billones y un crecimiento de 4,6%. Durante 2025 la compañía cerró con cerca de 550 puntos de venta, consolidando una de las redes comerciales de mayor cobertura dentro de la moda colombiana. Su modelo competitivo combina precios accesibles, elevada rotación de producto, cobertura nacional, diferentes formatos comerciales y una creciente integración entre las tiendas físicas y los canales digitales. La escala alcanzada por la compañía le permite tener presencia tanto en los principales centros comerciales como en ciudades intermedias y mercados donde el consumo de moda continúa aumentando.

En cuarta posición se ubicó STF Group, propietario de Studio F y Ela, con ingresos por $879.220 millones y un crecimiento de 1,4%. La compañía ha estructurado su estrategia alrededor de la segmentación de sus marcas, la expansión regional, la renovación de sus conceptos de tienda y el fortalecimiento de la experiencia de compra. Su presencia internacional y el conocimiento acumulado en el segmento femenino siguen siendo algunos de sus principales activos competitivos. Finalmente, H&M Colombia completó los cinco primeros lugares con ingresos por $783.939 millones, aunque presentó una disminución de 4,1% frente al año anterior. La multinacional continúa apoyándose en grandes superficies dentro de centros comerciales, alta rotación de colecciones, amplitud de categorías y la integración de su operación física con el comercio electrónico.

La estructura de ingresos confirma además un mercado con una importante concentración empresarial. Las cinco primeras compañías generan aproximadamente el 42,2% de los ingresos de las 71 empresas analizadas, una participación que demuestra el peso que mantienen los grandes operadores dentro de la categoría. Sin embargo, los resultados de 2025 también evidencian que la escala por sí sola no garantiza el crecimiento. La velocidad de renovación de producto, el posicionamiento de marca, la eficiencia en inventarios, la capacidad para administrar diferentes canales comerciales y la relación entre precio, calidad y diseño se están convirtiendo en factores cada vez más determinantes para capturar el crecimiento del mercado.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “los resultados de 2025 confirman que la moda continúa siendo una de las categorías estratégicas para los centros comerciales colombianos. Los ingresos de las 71 empresas analizadas crecieron 8%, en un mercado nacional de moda que también mostró una evolución favorable”.

(Lea también: El negociazo detrás de los parqueaderos en centros comerciales; ¿cuánto gana Andino?)

“Sin embargo, el principal aprendizaje está en la creciente concentración y profesionalización del negocio. Los grandes operadores cuentan con ventajas importantes de escala, cobertura, tecnología y administración de inventarios, pero al mismo tiempo aparecen compañías que están creciendo a tasas muy superiores al promedio. Para los centros comerciales, la lectura ya no debe limitarse al tamaño de las marcas o al número de tiendas: será cada vez más importante identificar cuáles conceptos están ganando participación, cuáles tienen capacidad real de expansión y cuáles generan mayor productividad y renovación dentro de la mezcla comercial”

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.