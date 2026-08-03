El Ministerio del Trabajo expidió una nueva directriz con la que busca unificar los procedimientos que deberán seguir los inspectores laborales al momento de verificar las condiciones de trabajo de las personas dedicadas al servicio doméstico en viviendas particulares. La medida pretende fortalecer la formalización del sector y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales establecidos en la Ley 2466 de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la cartera, la circular establece criterios claros para las inspecciones, con el propósito de equiparar las condiciones de los trabajadores domésticos con las del resto del sector productivo y combatir los altos niveles de informalidad que históricamente han caracterizado esta actividad.

(Lea también: Empleadas domésticas y vigilantes tendrán beneficio obligatorio en abril de 2026: viene con salario)

Según la directriz del Ministerio del Trabajo, durante las visitas los inspectores verificarán que los empleadores cumplan con las principales obligaciones laborales.

Lee También

La existencia de un contrato de trabajo escrito y su correspondiente registro.

El pago del salario mínimo legal vigente o el proporcional cuando el servicio se preste por días.

El pago del salario mínimo legal vigente o el proporcional cuando el servicio se preste por días. El reconocimiento del auxilio de transporte, prima de servicios, cesantías e intereses sobre cesantías.

La afiliación y el pago de aportes a salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

La implementación de medidas para prevenir situaciones de violencia, acoso laboral o malos tratos dentro del entorno de trabajo.

Con estas verificaciones, el Ministerio busca garantizar que las personas que realizan labores domésticas cuenten con las mismas garantías laborales reconocidas para otros trabajadores del país.

¿Los inspectores pueden entrar a cualquier vivienda?

Uno de los puntos más relevantes de la nueva circular es que define cómo deberán actuar los inspectores frente al derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio.

La norma establece que, como regla general, el ingreso a una vivienda solo podrá realizarse con el consentimiento previo e informado del empleador.

En caso de que el propietario no autorice la entrada, los funcionarios podrán adelantar una “inspección desde la puerta“, modalidad que les permite revisar la documentación laboral sin ingresar al inmueble.

La única excepción contemplada por el Ministerio corresponde a situaciones en las que exista un riesgo inminente para la vida, la integridad física o la dignidad del trabajador doméstico. En esos casos, la autoridad podrá intervenir de manera directa.

La directriz también señala que las inspecciones tendrán inicialmente un enfoque preventivo y pedagógico. Si durante la revisión se detectan incumplimientos, como la falta de afiliación a la seguridad social o irregularidades en la contratación, los inspectores deberán promover acuerdos de formalización para que los empleadores corrijan la situación dentro de los plazos establecidos.

(Lea también: Empleadas domésticas por días no podrán ganar menos de este valor en 2026: así quedó la ley)

Con esta estrategia, el Ministerio del Trabajo busca priorizar la regularización de las relaciones laborales antes de imponer sanciones, procurando que las familias puedan adecuarse a las exigencias legales sin afectar la continuidad del empleo.

La nueva directriz hace parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la protección de quienes trabajan en el servicio doméstico y asegurar el cumplimiento de los derechos previstos en la Ley 2466 de 2025. Según explicó el Ministerio del Trabajo, la medida permitirá estandarizar los procedimientos de inspección en todo el país y brindar mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.