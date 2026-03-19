La reforma laboral aprobada mediante la Ley 2466 de 2025 introdujo cambios significativos en las condiciones de trabajo en Colombia, con un impacto directo en uno de los sectores históricamente más informales: el servicio doméstico.

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Según información de Colpensiones, uno de los puntos más relevantes de la nueva normativa es que todas las trabajadoras domésticas, incluso aquellas que laboran por días, deben contar con un contrato formal, además de acceso a seguridad social y prestaciones legales.

(Lea también: “Una vez a la semana”: empleadas domésticas alertan por duro golpe que vendría para sus trabajos)

Contrato obligatorio, incluso por días, para empleadas domésticas

La reforma, sancionada el 25 de junio de 2025, establece que los empleadores —sean personas naturales o jurídicas— deben formalizar la relación laboral mediante un contrato escrito. Este documento debe especificar:

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Jornada laboral

Salario

Horarios

Días de descanso

Forma de pago

El objetivo es reducir la informalidad y garantizar condiciones claras para ambas partes.

¿Cuánto se debe pagar por día en 2026?

Uno de los cambios más importantes es el establecimiento de un pago mínimo diario para trabajadoras por días.

Para 2026, con un salario mínimo de $ 1.750.905, el cálculo base es: Pago diario: aproximadamente $ 58.364 Auxilio de transporte (si aplica): cerca de $ 8.303 por día

En total, el ingreso mínimo diario ronda los $ 76.394, sin incluir prestaciones sociales ni aportes a seguridad social. Este valor es el piso legal que debe respetarse.

Prestaciones y seguridad social para trabajadoras domésticas

Las trabajadoras domésticas tienen derecho a:

Salud

Pensión

ARL

Caja de compensación

Prima de servicios

Cesantías

Vacaciones

Estos beneficios aplican tanto para empleadas de tiempo completo como para quienes trabajan por días, y deben ser liquidados de manera proporcional.

El pago de estos aportes debe realizarse a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Jornada y recargos para empleadas domésticas

La jornada laboral máxima es de ocho horas diarias, dentro de una semana que se ha reducido progresivamente a 42 horas.

Si se exceden estos límites, el empleador deberá pagar:

Horas extras

Recargos nocturnos (ahora desde las 7:00 p. m.)

Recargos dominicales y festivos

(Vea también: Dan consejo clave a hogares en Colombia: así podrán contratar a trabajadoras domésticas ahora)

Un sector clave en proceso de formalización

En Colombia, más de 700.000 personas trabajan en el servicio doméstico, de las cuales cerca del 93 % son mujeres.

Con esta reforma, el Gobierno busca equiparar sus condiciones laborales con las de otros sectores, garantizando ingresos dignos, protección social y estabilidad, incluso en modalidades de trabajo por días.

Este cambio representa un paso importante hacia la dignificación del trabajo doméstico y el cierre de brechas históricas en materia laboral.

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