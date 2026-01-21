El aumento del 23% del salario mínimo en 2026 y la reducción de la jornada laboral han elevado significativamente el costo de contratar una empleada doméstica de tiempo completo en Colombia, que hoy asciende a $2.876.066 mensuales incluyendo salario, auxilio de transporte, seguridad social y prestaciones.

Sigue a PULZO en Discover

Esta situación ha generado preocupación en muchos hogares, que evalúan prescindir del servicio. Sin embargo, Symplifica propone alternativas legales para reducir costos sin abandonar la formalización laboral.

La primera opción consiste en pasar de una contratación de cinco o seis días a la semana a un esquema de cuatro días. Aunque la diferencia es solo de ocho horas semanales, el ahorro mensual puede llegar hasta $1.100.000, ya que se reducen de forma importante los costos prestacionales, especialmente si la trabajadora cuenta con SISBEN o es beneficiaria en salud y permite cotizar por días.

La segunda alternativa es el modelo de job sharing, que implica contratar dos trabajadoras que laboren tres días a la semana cada una.

Lee También

Este esquema permite ahorrar en aportes a salud, aumenta el ingreso neto de las empleadas y genera un ahorro aproximado de $246.000 mensuales para el hogar, manteniendo cobertura completa.

Symplifica aclara que estas estrategias aplican principalmente para nuevas contrataciones y recuerda que cualquier cambio en contratos vigentes debe hacerse por mutuo acuerdo o mediante terminación legal del contrato.

Por qué el aumento del mínimo afecta a algunos en Colombia

El aumento del salario mínimo en Colombia tiene efectos positivos y negativos que impactan de manera distinta a diversos grupos de personas. Para los trabajadores que ganan el mínimo, el incremento representa una mejora directa en sus ingresos, lo que les permite enfrentar mejor el alza en el costo de vida, pagar servicios, transporte y alimentos, y reducir presiones económicas básicas.

También puede fortalecer el consumo, ya que estos hogares tienden a gastar la mayor parte de sus ingresos en la economía local. Sin embargo, el aumento del salario mínimo también genera efectos adversos para algunas personas.

En el caso de los trabajadores informales, el alza no siempre se traduce en mayores ingresos y, en algunos casos, puede dificultar su ingreso al mercado laboral formal, ya que las empresas enfrentan mayores costos de contratación.

Para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, el incremento salarial puede llevar a recortes de personal, reducción de horas laborales o incluso al cierre de negocios.

Asimismo, algunos hogares sienten el impacto de manera indirecta. El aumento de los costos laborales puede trasladarse a precios más altos en bienes y servicios, afectando el poder adquisitivo general.

También se encarece la contratación de servicios como el trabajo doméstico, el cuidado de adultos mayores o de niños, lo que obliga a muchas familias a ajustar sus presupuestos.

En conjunto, el alza del salario mínimo mejora los ingresos de unos, pero también introduce desafíos económicos para otros sectores de la población.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.