El cierre de la tienda Ba Hué, ubicada en el norte de Bogotá, ha generado tristeza entre clientes, vecinos y seguidores de la moda independiente.

Durante años, este espacio se consolidó como un referente creativo que integró moda, arte y cultura, destacándose por una propuesta estética cuidadosa y una fuerte identidad visual.

Hoy es de esos días en los que se arruga el corazón. Les contamos que después de casi 8 años de historia, este 31 de enero de 2026 se cierran definitivamente las puertas de la tienda de Ba hué Bogotá. Han sido años de un sin fin de recuerdos, de marcas, de eventos, de historias y personas que han pasado por nuestra casita de los sueños desde que abrimos en ese septiembre del 2018. Ba hué es y seguirá siendo referente de la moda local y nos mantenemos firmes con nuestro propósito de apoyar el talento de nuestra región. A pesar de lo duro y la nostalgia que esto nos trae, el emprender implica tomar decisiones difíciles y retadoras. Sin embargo, hoy sabemos que esto es lo mejor para Ba hué, y para poder seguir construyendo moda local (ahora de otra manera). Queremos agradecerles a todos por ser parte de esta historia y por regalarnos unos años increíbles. Les iremos contando que sigue así que pendientes 🤍 Los esperamos estos últimos días para despedirnos!!! Cata & Juan

Situada en la calle 70 con carrera 11, Ba Hué ofrecía más que prendas: brindaba una experiencia que conectaba diseño, historia y trabajo artesanal, reflejando la visión de sus fundadores y del equipo que hacía parte del proyecto. La decisión de cerrar el punto físico se da en medio de un entorno económico adverso para los emprendimientos.

El aumento del salario mínimo, el encarecimiento de las materias primas, los mayores costos operativos y las cargas tributarias impactaron de forma directa la sostenibilidad del negocio.

A esto se sumaron los cambios en los hábitos de consumo y la presión que enfrentan las marcas independientes para mantenerse competitivas.

Desde la empresa explicaron que el cierre no obedece a una pérdida de interés creativo, sino a la necesidad de hacer una pausa y replantear el modelo de negocio.

Aunque Ba Hué cierra sus puertas físicas, su legado permanece en la escena de la moda bogotana y deja abierta la posibilidad de nuevos proyectos ligados al diseño, la manufactura textil y la creatividad local.

Por qué quiebra de empresas es grave en Colombia

La quiebra de empresas en Colombia tiene efectos negativos profundos en la economía y en la sociedad. En primer lugar, provoca la pérdida de empleos formales, lo que afecta directamente el ingreso de miles de familias.

Cuando una empresa cierra, no solo quedan sin trabajo sus empleados directos, sino que también se ven impactados proveedores, transportadores y pequeños negocios que dependían de esa actividad económica. En segundo lugar, el cierre de empresas reduce la recaudación de impuestos.

Menos compañías activas significa menos aportes por concepto de renta, IVA y contribuciones a la seguridad social, lo que limita la capacidad del Estado para financiar salud, educación, infraestructura y programas sociales. Esto puede generar un círculo negativo en el que hay menos recursos públicos y menor crecimiento económico.

Además, la quiebra de empresas debilita el tejido empresarial, especialmente cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, que son el principal motor de empleo en el país.

La desaparición de estos negocios reduce la competencia, frena la innovación y concentra el mercado en pocas grandes compañías.

Finalmente, un alto número de quiebras envía una señal de inestabilidad económica que desincentiva la inversión nacional y extranjera. Esto afecta el crecimiento a largo plazo, limita la creación de nuevas empresas y reduce las oportunidades de desarrollo económico para el país.

