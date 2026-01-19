Indra Group anunció la adjudicación de uno de los contratos más relevantes de su historia en el sector de la movilidad, tras ser seleccionada por Transport for London (TfL) para operar el sistema integral de venta y control de accesos (ticketing) de toda la red de transporte público de Londres (Inglaterra) y su área metropolitana. El acuerdo, que incluye también el mantenimiento y la evolución tecnológica del sistema, tiene un valor inicial de 524’000.000 de libras esterlinas, equivalentes a unos 605’000.000 de euros, y podrá ampliarse hasta superar los 845’000.000de libras (975’000.000 de euros), con posibles extensiones hasta el año 2039.

El contrato convierte a la multinacional española en socio estratégico y tecnológico de TfL para la gestión del que es considerado el sistema de ‘ticketing’ más avanzado, innovador y pionero del mundo occidental. Este sistema presta servicio a una de las redes de transporte público más extensas y complejas del planeta, que registra más de 8,6 millones de desplazamientos diarios y alrededor de 3.600 millones de viajes al año.

Según lo informado, tras un periodo de transición de casi dos años, Indra se convertirá en el proveedor único del sistema de ‘ticketing’ de una red que integra más de 8.500 autobuses, cerca de 400 estaciones de metro y aproximadamente 300 estaciones adicionales correspondientes al Overground, Docklands Light Railway (DLR), Elizabeth Line y servicios de tren suburbano. El alcance del proyecto también incluye unos 4.000 puntos de venta de tarjetas Oyster, siete centros de atención al cliente y 24 puntos de embarque de ferry.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group (que ha abierto varias ofertas de empleo en Colombia), señaló que la compañía asume el proyecto con el objetivo de garantizar la operación y evolución de un sistema considerado referente mundial en movilidad urbana. De acuerdo con la empresa, el contrato refuerza su posicionamiento en el negocio de Mobility y su papel como proveedor tecnológico de soluciones innovadoras para el transporte público.

El proyecto abarca la operación, el mantenimiento y la evolución de una amplia gama de sistemas, entre los que se encuentran los pasos de control de acceso, validadores, máquinas expendedoras de títulos de transporte, terminales de venta en comercios minoristas y equipos portátiles de inspección. A esto se suma toda la infraestructura tecnológica asociada y un back office avanzado que integra funcionalidades de ciberseguridad, gestión de datos, generación de informes y coordinación con terceros.

Uno de los hitos previstos dentro del contrato será la futura implementación del sistema de gestión de cuentas de viajero, conocido como Account Based Ticketing (ABT), sobre la tarjeta Oyster, el billete electrónico de transporte que opera en Londres desde 2003. Este modelo permite una mayor flexibilidad en la definición de tarifas, la aplicación automática de la opción más conveniente para el usuario y una mejora en la experiencia de viaje, según explicó la compañía.

Indra cuenta con más de 30 años de experiencia como proveedor tecnológico en soluciones de transporte público urbano, especialmente en entornos complejos con múltiples operadores y distintos niveles de administración. A nivel global, la empresa ha desplegado más de 2.500 proyectos en 50 países y en más de 100 ciudades.

En Colombia, la multinacional también ha participado en proyectos de infraestructura relevantes. Indra hizo parte de la construcción de lo que durante varios años fue el túnel más largo de Latinoamérica, ubicado en territorio colombiano, un título que posteriormente pasó al túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como túnel del Toyo. Esta experiencia en grandes obras de movilidad e infraestructura forma parte del portafolio que la compañía ha desarrollado en la región.

La presencia de Indra en el Reino Unido se remonta a hace dos décadas, un mercado considerado clave para su estrategia internacional. Actualmente, la empresa cuenta con más de 200 profesionales locales y oficinas en Whiteley (Southampton), Peterborough y Londres, y prevé superar los 1.000 empleados en los próximos años. Además, es socio tecnológico de NATS, el proveedor de navegación aérea del país, ha implantado tecnología de gestión en túneles de Londres y en el túnel de Silvertown, y ha suministrado radares a la Royal Air Force.

Con este contrato, Indra consolida su posición en el mercado global de movilidad y transporte, al asumir la gestión tecnológica de uno de los sistemas de transporte público más emblemáticos del mundo.

