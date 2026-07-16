Así como finalizó un plazo para miles de colombianos, salió a flote un dato revelador que pone a los trabajadores a darle un seguimiento a la realidad de la economía a nivel nacional.

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Para el cierre de marzo, el incremento del salario mínimo desaceleró de manera notable la creación de empleos formales en el país, afectando el ritmo histórico de las contrataciones.

De los aportes registrados en el sistema de subsidio nacional, un 87,8 % obedeció al aumento de sueldos, mientras solo el 12,2 % restante correspondió a nuevas plazas de trabajo.

El empleo formal perdió un impulso bastante considerable en Colombia durante 2026. Replicado por el diario La República, el reciente informe Pulso a la Formalidad de Asocajas reportó 135.000 afiliados adicionales frente al año previo.

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Este modesto resultado representa un crecimiento anual de apenas 1,6 %, logrando pasar a duras penas de 8,3 millones a 8,5 millones de afiliados totales al sistema general de compensación.

Al evaluar esta cifra, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, explicó que “ese crecimiento es muy moderado. En años anteriores, estas tasas llegaron a ubicarse entre 6 % y 7 %. La única excepción fue durante la pandemia, cuando se registró una variación negativa cercana al 7 %, en un contexto completamente atípico”.

En contraste, los trabajadores independientes, con una participación todavía reducida, subieron un notable 11,3 % en el primer trimestre, pasando de 225.032 a 250.480 personas registradas.

Este incremento de cotizantes independientes obedece principalmente al impacto directo del aumento del salario mínimo del 23 % fijado de forma obligatoria durante esta última vigencia anual en el país.

“Los trabajadores afiliados a través de entidades públicas perciben salarios más altos que el promedio, por lo que sus aportes a las cajas de compensación también son mayores. Como resultado, el crecimiento de los aportes es más significativo en este segmento”, aseveró Guillén, que señaló que el crecimiento reciente del empleo formal está siendo impulsado principalmente por el sector público.

Además, la líder gremial de la asociación nacional detalló los factores que explican esta dinámica en los aportes: “Estos dos factores, los mayores salarios en el sector público y el incremento de la base salarial en actividades intensivas en trabajadores que reciben el salario mínimo, explican, en buena medida, el crecimiento observado en los aportes a las cajas de compensación”.

Este estudio coincide con los datos de ocupación del Dane, que muestran el papel relevante del Estado generando empleo formal.

En marzo de este año, la administración pública registró 3 millones de personas ocupadas frente a los 2,6 millones del mismo mes de 2025.

Esto significa que el sector oficial sumó cerca de 400.000 nuevos puestos de trabajo formal al finalizar el primer trimestre de 2026 para la economía.

“Es evidente que el alza del salario mínimo y de los costos laborales ya está empezando a afectar el empleo. Por eso, uno de cada seis de los nuevos ocupados del último año corresponde a empleados del Gobierno”, afirmó Germán Machado, economista de la Universidad de los Andes.

El reporte nacional de Asocajas PMC evidenció que las empresas avanzaron más rápido que las plazas, mientras los aportantes crecieron 4,2 %, los asalariados solo subieron 1,6 %.

Esta dinámica significa que cada nueva unidad productiva contrató un promedio de 4,5 trabajadores, una característica habitual de las microempresas.

Asocajas advierte que este patrón indica que las nuevas empresas pertenecen a servicios básicos, limitando el desarrollo de la productividad general.

Territorialmente, Chocó, Santander, Magdalena y Risaralda lideraron el crecimiento de afiliados, mientras que Bogotá y Valle del Cauca sufrieron un fuerte estancamiento en el empleo formal.

En Bogotá, la parálisis se asocia directamente al rezago de la construcción y de las empresas de servicios temporales.

Demográficamente, la inserción formal aumentó un sólido 11,7 % entre los jóvenes de 18 a 21 años, revelando un comportamiento altamente positivo para este segmento de la población nacional.

Sin embargo, para la población de 22 a 28 años el aumento fue casi nulo, registrando apenas un imperceptible 0,1 % de incremento.

Este desbalance evidencia las crecientes dificultades que afrontan los nuevos profesionales al intentar vincularse de forma estable al mercado laboral.

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