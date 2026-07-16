A diferencia de la caída de otra reconocida empresa en Colombia, Kokoriko anunció que busca consolidar un proceso de innovación constante y diversificación de sus canales para una renovación profunda de su modelo de negocio tradicional en el mercado.

Sigue a PULZO en Discover

El objetivo central de la compañía, con 57 años de trayectoria comercial ininterrumpida, es afianzar la conexión con las nuevas generaciones de consumidores y optimizar la experiencia de compra en todo el país.

“Somos líderes en el segmento de pollo asado”, afirmó Luz Fanny González, directora nacional de Kokoriko, en diálogo con Portafolio.

Kokoriko cuenta con una cobertura geográfica que abarca actualmente 17 ciudades y 14 departamentos del territorio de Colombia. El plan de acción vigente busca robustecer el posicionamiento comercial de la marca, respetando siempre la identidad gastronómica que la caracteriza desde su fundación.

Lee También

El sector gastronómico nacional experimenta una intensa rivalidad comercial, caracterizada por la llegada de nuevos competidores y por las altas exigencias del público actual.

Ante esta realidad, la administración de la empresa apuesta fuertemente por la digitalización de los servicios y por la modernización física de sus locales.

La alta ejecutiva de la marca sostiene que el negocio de restaurantes atraviesa un período desafiante, pero destaca el desempeño comercial positivo de su operación.

“Hoy existe mucha más oferta que hace algunos años. Han surgido nuevas cadenas, nuevos conceptos y muchos emprendedores que quieren crecer dentro del sector. Eso hace que el mercado sea más competitivo, pero también nos obliga a evolucionar. Nosotros seguimos teniendo muy claro cuál es nuestro foco: el pollo asado. Ese es nuestro ADN y el producto que nos convirtió en referentes para millones de colombianos”, indicó González.

Ese posicionamiento se refleja en los ambiciosos objetivos corporativos que la firma proyecta alcanzar para el cierre del presente año de 2026.

Kokoriko planea registrar la venta de aproximadamente dos millones de unidades de pollo, consolidando su liderazgo en esta categoría de consumo masivo.

La directora general informó que la marca reporta un crecimiento sostenido superior al 9 % en lo corrido del año de la operación fiscal.

El propósito definitivo para 2026 consiste en registrar nuevamente una expansión de doble dígito, superando la presión económica que afecta el gasto familiar.

“Terminamos el año pasado con un crecimiento de doble dígito y la expectativa es volver a lograrlo. Sabemos que la economía todavía presenta desafíos y que los consumidores son más cuidadosos con sus gastos, pero hemos encontrado oportunidades para seguir creciendo gracias a la fortaleza de la marca, la innovación y la cercanía que tenemos con nuestros clientes”, afirma la ejecutiva.

Aunque el pollo asado representa el núcleo de su modelo comercial, la cadena diversifica activamente el portafolio para cautivar a más clientes.

La carta gastronómica de Kokoriko incluye ahora alternativas variadas como hamburguesas, ‘nuggets’, alitas, churrascos de pollo, sopas y complementos ideales para diferentes públicos de la marca.

Esta estrategia comercial de Kokoriko responde de forma directa a las preferencias de los consumidores jóvenes, quienes valoran la variedad y las experiencias de compra ágiles.

“Cuando alguien piensa en Kokoriko, piensa en familia, en tradición y en momentos compartidos. Pero esas familias también han cambiado. Hoy tienen hijos jóvenes que consumen de otra manera y que buscan nuevas experiencias. Lo que estamos haciendo es ampliar las opciones para esos consumidores, sin dejar de lado aquello que nos ha caracterizado durante décadas”, explicó González.

Una de las alianzas de mayor visibilidad es la desarrollada junto al prestigioso chef Nicolás de Zubiría para el diseño de hamburguesas en Kokoriko. La iniciativa busca explorar nuevos segmentos sin desatender el ingrediente estrella que ha consolidado el reconocimiento de la organización en toda Colombia.

“La innovación no significa abandonar nuestra esencia. Por el contrario, significa encontrar nuevas formas de aprovechar una proteína tan importante para los colombianos. Lo que buscamos es ofrecer más alternativas para diferentes momentos de consumo, pero manteniendo siempre la calidad y el sabor que identifican a la marca”, indicó.

La digitalización representa uno de los cambios más notorios dentro de la actual estructura operativa de la famosa cadena de restaurantes nacional.

Las ventas a través de herramientas tecnológicas superan notablemente los tradicionales métodos de atención presencial y de pedidos por vía telefónica convencional.

Las estadísticas muestran que la facturación por medio de WhatsApp creció un 230 %, mientras que los portales web de e-commerce incrementaron un 200 %.

“Hace algunos años parecía imposible pensar que un pollo asado se pudiera vender masivamente a través de una aplicación o de WhatsApp. Hoy es una realidad. Los consumidores quieren inmediatez, facilidad y comodidad. Por eso estamos invirtiendo en fortalecer todos nuestros canales digitales y en mejorar la experiencia para quienes prefieren comprar desde sus dispositivos móviles”, destacó González.

A la par de estos avances, Kokoriko implementa mejoras importantes en la imagen y la infraestructura física de cada establecimiento comercial.

“Estamos trabajando en refrescar nuestros restaurantes, modernizar espacios y poner a punto toda la operación. Ese proceso es fundamental para la siguiente etapa de crecimiento. Después de eso seguiremos avanzando en nuestros planes de expansión, porque claramente vemos oportunidades para llegar a más consumidores y fortalecer nuestra presencia en diferentes regiones del país”, señaló.

La compañía cuenta con el respaldo de proveedores agrícolas nacionales de larga trayectoria, garantizando la calidad constante de toda su cadena de abastecimiento.

“Los consumidores van a seguir viendo novedades de aquí a finales de año. Estamos trabajando en nuevos desarrollos y en iniciativas que nos permitirán estar cada vez más cerca de ellos. Nuestro objetivo es continuar creciendo, fortalecer la marca y seguir liderando una categoría que ha sido parte de la historia de los colombianos durante más de cinco décadas. Se vienen grandes cosas para los 60 años”, sentenció González.

Adicionalmente, los analistas de la marca comienzan a integrar herramientas de inteligencia artificial y minería de datos para optimizar los procesos de planeación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.