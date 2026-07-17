En una decisión que impacta directamente el bolsillo de millones de colombianos, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha dado un giro inesperado en la batalla jurídica por el salario mínimo de 2026. Los magistrados determinaron revocar la suspensión provisional que, desde febrero, había dejado en el limbo el aumento del 23 por ciento decretado por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025. Con este movimiento judicial, que fue notificado a través del sistema SAMAI, la medida tomada por el Ejecutivo recupera su plena vigencia, marcando un hito en la política económica del actual Gobierno, según reveló Semana.

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La resolución del recurso de súplica fue firmada electrónicamente por los magistrados Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya. Es importante destacar que no hubo unanimidad en la Sala, ya que el magistrado Luis Eduardo Mesa salvó su voto, dejando constancia de su postura frente a esta decisión que reactiva el incremento salarial. Aunque la noticia ya es oficial y ha sido notificada, el país queda a la espera de que el Consejo de Estado publique los argumentos de fondo, pues el documento técnico que explica las razones de este cambio de rumbo aún no ha sido divulgado en su totalidad.

Este fallo pone fin, al menos por ahora, a la incertidumbre que comenzó hace meses cuando el magistrado Juan Camilo Morales ordenó suspender el acto administrativo inicial. En ese momento, la orden judicial exigía que el Gobierno expidiera un nuevo decreto que tuviera en cuenta criterios económicos más estrictos, como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República, la productividad certificada y la inflación real del año anterior. Con la revocatoria de la suspensión, esos requisitos parecen haber quedado en segundo plano frente a la validación del decreto presidencial original, de acuerdo con el citado medio.

Para los trabajadores y empleadores, la implicación es clara: el aumento del 23 por ciento es la cifra que define la remuneración mínima en el país. Mientras el tribunal se prepara para exponer los detalles jurídicos que sustentan esta decisión, el panorama económico se reconfigura bajo la cifra establecida por la administración Petro. Ahora, la expectativa se centra en cómo este incremento, que permaneció suspendido por más de un semestre, se ajustará finalmente en la nómina de los colombianos tras este inesperado aval judicial