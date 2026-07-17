Bancolombia, Falabella y Davivienda son los dominadores de las tarjetas de crédito activas en Colombia según los indicadores al 30 de abril de 2026 de la Superintendencia Financiera reportó 15,7 millones de plásticos activos y 17,8 millones en total.

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Según replicó el diario La República, Bancolombia lidera el mercado con 2’760.578 tarjetas activas, equivalentes al 17,5 % del total. En los últimos 12 meses sumó 331.397 plásticos más, impulsado sobre todo por Mastercard, seguida de Visa y American Express.

El segundo lugar lo ocupa Banco Falabella con 1’873.157 tarjetas activas. Esa cifra representa un aumento de 131.555 frente al año anterior, y su mayor peso también está en Mastercard.

Davivienda completa el podio con 1’704.906 tarjetas activas. Aunque subió 162.676 en 12 meses, aún no vuelve a su máximo de junio de 2025, cuando marcó 1’814.356.

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Esta entidad reporta cuatro franquicias aliadas: la que más aporta es Visa, con 1,1 millones, seguida por Mastercard, con 374.088; Diners, con 130.416; y otras, con 16.386 plásticos.

Nu aparece en la cuarta casilla con 1’670.268 tarjetas, todas Mastercard. Es, entre los líderes, la entidad de mayor crecimiento: ganó 547.567 plásticos en un año.

Davibank ocupa el quinto puesto con 1.563.754 tarjetas activas. A diferencia de las otras firmas, redujo su base frente a hace 12 meses, cuando registraba 1’990.997.

Esta entidad también cuenta con el respaldo operativo de cuatro franquicias: la que más tarjetas aporta es Visa, con 875.059, seguida de cerca por Mastercard, con 349.244 plásticos.

El saldo restante se distribuye colocando 320.419 unidades bajo la clasificación general de otras marcas y un total de 19.032 tarjetas respaldadas por la firma internacional American Express.

La fotografía general de tarjetas de crédito en Colombia muestra un mercado amplio, pero concentrado. De cada diez tarjetas activas, casi dos pertenecen a Bancolombia, mientras Falabella, Davivienda, Nu y Davibank completan la parte alta del ranking.

La dinámica también cambió por franquicias. Mastercard domina en varios de los bancos líderes, mientras Visa conserva peso relevante en Davivienda y Davibank.

Según Santiago Matamoros, director de producto de Nu Colombia, el crecimiento responde a una estrategia de atender personas no bancarizadas y a quienes fueron rechazadas por otras entidades.

“Un segmento de personas usan su tarjeta Nu principalmente para gastos del día a día, como mercado, transporte, servicios, salud y educación. También la usan para organizar mejor sus finanzas, aprovechar cuotas sin intereses y reducir su dependencia del efectivo. Por otro lado, un segmento usa la tarjeta principalmente como un medio para financiar compras más grandes de manera esporádica”, afirmó.

De las firmas mencionadas, esta es la única que registra una reducción en sus plásticos, ya que hace 12 meses contaba con un total de 1’990.997 unidades operando.

Adriana Cárdenas, gerente general para Visa en Colombia, sostuvo que el avance del crédito depende tanto de la economía como de facilitar pagos e inclusión financiera.

“Acercar a más personas al crédito es contribuir a la construcción de economías más inclusivas y, para lograrlo, creemos que la brecha no está en la existencia de productos crediticios, sino en el acceso efectivo a ellos. Cerrar esa brecha es fundamental para que más colombianos entren y permanezcan en el sistema financiero formal”, indicó Cárdenas.

El grupo de las 10 entidades que más colocan tarjetas lo integran Banco de Bogotá, Bbva, Tuya, Serfinanza y Banco de Occidente, dinamizando el consumo de los hogares locales.

Sin embargo, al Banco de Bogotá se le suman 184.448 tarjetas por parte de Itaú, considerando que esta entidad es la nueva dueña de la banca minorista de la firma brasileña.

Además, durante el cuarto mes del año, entre las 28 entidades reportadas por la Superfinanciera se cancelaron 250.567 tarjetas y se emitieron de forma exitosa 428.143 plásticos nuevos.

Coopcentral y Banco Unión cierran la lista sectorial, consolidándose como las instituciones financieras que ponen menos tarjetas de crédito en circulación dentro del competitivo mercado financiero actual colombiano.

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