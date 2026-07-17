Por: Mall y Retail

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El comercio minorista colombiano en los primeros cinco meses del año comenzó con una dinámica positiva. Entre enero y mayo, las ventas reales del comercio al por menor y de vehículos crecieron 11,9% frente al mismo periodo de 2025. Al excluir vehículos y motocicletas, el incremento fue de 7,7%, una señal de recuperación del consumo que, sin embargo, no se distribuyó de manera uniforme entre todas las categorías.

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Para los centros comerciales, el resultado ofrece una lectura especialmente favorable. Cinco de los grupos de mercancías con mayor presencia dentro de su oferta comercial registraron variaciones positivas: televisores y equipos de sonido, informática y telecomunicaciones, electrodomésticos y muebles, calzado, y prendas de vestir.

En conjunto, estas categorías aportaron 3,6 puntos porcentuales al crecimiento total del comercio minorista. No obstante, las verdaderas protagonistas fueron las relacionadas con tecnología y equipamiento del hogar, que avanzaron muy por encima de la moda y el calzado.

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Los televisores se convierten en los grandes ganadores

La categoría con mayor crecimiento entre las analizadas fue la de equipos y aparatos de sonido y video, que incluye principalmente televisores. Sus ventas reales aumentaron 47,3% entre enero y mayo de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

El comportamiento se aceleró todavía más durante mayo, cuando el incremento anual alcanzó 64,9%. Esto demuestra que no se trata de un crecimiento aislado, sino de una categoría que ganó velocidad durante el segundo trimestre.

Este resultado favorece principalmente a fabricantes como Samsung, LG, TCL, Hisense y Sony, pero también a los operadores que concentran una parte importante de la distribución de tecnología en Colombia. Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella, Éxito y Olímpica tienen la oportunidad de capturar una mayor proporción de esta demanda mediante promociones, financiación y disponibilidad inmediata de inventario.

Para los centros comerciales, los televisores tienen además un efecto adicional: son productos de alta comparación. El comprador suele visitar diferentes establecimientos, revisar tamaños, tecnologías y precios antes de tomar una decisión, lo que puede traducirse en mayor circulación entre locales y permanencia dentro del mall.

La cercanía de los grandes eventos deportivos internacionales también puede estar anticipando decisiones de compra y renovación de pantallas. En este escenario, las marcas con portafolios amplios, desde modelos de entrada hasta pantallas premium, tendrían una ventaja competitiva.

Celulares y computadores mantienen encendido el consumo

El segundo grupo con mayor crecimiento fue el de equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico. Entre enero y mayo de 2026, sus ventas reales aumentaron 27,4% y aportaron 1,7 puntos porcentuales al crecimiento del comercio nacional.

Aunque los televisores presentaron una variación porcentual más alta, informática y telecomunicaciones realizaron una contribución superior, lo que indica que representan una porción más grande del gasto de los hogares.

El dinamismo beneficia a fabricantes de celulares como Samsung, Apple, Xiaomi y Motorola, así como a marcas de computadores como Lenovo, HP, Asus y Acer. También fortalece a distribuidores especializados, operadores de telecomunicaciones y cadenas multiformato con capacidad para ofrecer equipos, accesorios, financiación y servicios complementarios.

Mac Center e iShop se benefician del ecosistema Apple, mientras Alkosto, Ktronix, Alkomprar y Falabella pueden capturar simultáneamente la demanda de celulares, computadores, tabletas, impresoras y accesorios.

La renovación de equipos, el trabajo híbrido, la educación digital, el entretenimiento y la necesidad de permanecer conectado continúan convirtiendo esta categoría en una de las más relevantes para la mezcla comercial de los centros comerciales.

El hogar recupera protagonismo

El tercer lugar fue ocupado por los electrodomésticos y muebles para el hogar, cuyas ventas reales crecieron 20,2% durante los cinco primeros meses del año. En mayo, la categoría avanzó 22,2%, mostrando una tendencia sostenida y superior al promedio del comercio.

El resultado indica que los hogares están retomando compras de mayor valor que pudieron haber sido aplazadas durante periodos de menor confianza. Neveras, lavadoras, televisores, aires acondicionados, pequeños electrodomésticos, colchones, salas y comedores vuelven a ocupar un lugar importante en las decisiones de consumo.

Entre los fabricantes más favorecidos aparecen Haceb, Challenger, Mabe, Whirlpool, Samsung y LG. En muebles y decoración, operadores como Jamar, Tugó, Homecenter y las diferentes marcas especializadas presentes en centros comerciales pueden capturar parte de esta recuperación.

Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella y Éxito nuevamente aparecen entre los operadores con mayor exposición a esta tendencia, pues participan simultáneamente en tecnología, televisores y electrodomésticos. Esta diversificación los convierte en algunos de los principales ganadores del comportamiento del consumo durante 2026.

El calzado supera ligeramente a las prendas de vestir

Aunque con una dinámica mucho más moderada que la tecnología y el hogar, el calzado registró un crecimiento real de 5,5% entre enero y mayo, ocupando el cuarto lugar entre las cinco categorías analizadas.

El resultado beneficia a marcas como Bata, Bosi, Vélez, Croydon, Calzatodo, Skechers, Adidas y Nike, que cuentan con una importante exposición dentro de centros comerciales. La categoría puede verse favorecida por la renovación de colecciones, el regreso de consumidores a las tiendas físicas y una mayor combinación entre calzado casual, deportivo y de trabajo.

Sin embargo, el crecimiento de 5,5% también evidencia un consumidor prudente, que prioriza las compras funcionales y las promociones antes que una renovación acelerada de su guardarropa.

Las prendas de vestir crecen, pero a menor velocidad

Las prendas de vestir y los textiles registraron el menor crecimiento entre los grupos seleccionados, con una variación de 4,8%. Aunque el resultado es positivo, se encuentra por debajo del crecimiento del comercio sin vehículos y muy lejos del avance observado en televisores, tecnología y productos para el hogar.

Koaj, Patprimo, Arturo Calle, Gef, Studio F, Tennis, H&M y Zara se encuentran entre las marcas con mayor exposición a la evolución de esta categoría. Sin embargo, el crecimiento moderado plantea un entorno de mayor competencia por el gasto disponible.

Las marcas de moda deberán apoyarse en promociones, nuevas colecciones, rapidez en la rotación del inventario y una mejor integración entre canales físicos y digitales. En esta categoría, crecer no dependerá únicamente de abrir más tiendas, sino de elevar la productividad de los establecimientos existentes.

Existe además una señal de cautela: entre enero y mayo, el personal ocupado en los establecimientos especializados de prendas de vestir y calzado disminuyó 5,5%, pese a que las ventas de ambas categorías crecieron. Esto sugiere operaciones más eficientes, estructuras laborales más livianas y una mayor búsqueda de productividad por metro cuadrado.

Tecnología redefine la mezcla comercial

El balance muestra un cambio importante en la composición del consumo. Los hogares están destinando una mayor proporción de sus recursos a televisores, celulares, computadores, electrodomésticos y muebles, mientras la moda y el calzado avanzan de forma más gradual.

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La Encuesta Mensual de Comercio no presenta resultados por empresa o marca. Por ello, la identificación de los posibles ganadores debe entenderse como un análisis basado en la exposición de sus portafolios a las categorías con mayor crecimiento.

Bajo esta perspectiva, Samsung y LG aparecen entre los fabricantes con mejores oportunidades, debido a su participación simultánea en televisores, electrodomésticos y tecnología. Entre los operadores comerciales, Alkosto-Ktronix, Alkomprar y Falabella se perfilan como algunos de los más beneficiados al tener presencia en los tres segmentos de mayor expansión.

Para los centros comerciales, el reto será capitalizar esta dinámica. La tecnología y el hogar no solo están elevando las ventas: también pueden convertirse en generadores de tráfico, permanencia y compras complementarias. En los primeros cinco meses de 2026, fueron estas categorías, y no la moda, las que verdaderamente le pusieron velocidad al retail colombiano.

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