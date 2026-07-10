Por: Mall y Retail

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El negocio de los parques infantiles y centros de entretenimiento familiar se ha convertido en una de las categorías más relevantes dentro de la mezcla comercial de los centros comerciales en Colombia. Su importancia no solo está en la capacidad de atraer familias, niños y jóvenes, sino también en su aporte a la permanencia, la frecuencia de visita y el consumo complementario en plazoletas de comidas, restaurantes, comercio especializado y servicios.

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Sin embargo, más allá de su papel como generador de tráfico, El Mapa Nacional del Retail 2026 muestra que se trata de un mercado altamente competido, con diferencias cada vez más estrechas entre sus principales jugadores. De acuerdo con el ranking de Mall & Retail, los cuatro operadores principales concentran una parte relevante del negocio formal identificado en la categoría: Happy City, City Park, Playland y Play Time.

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El liderazgo lo mantiene Happy City, operado por Divertrónica Medellín S.A.S., con ingresos operacionales por $64.339 millones en 2025. Esta cifra lo ubica como el jugador de mayor tamaño dentro del grupo analizado. No obstante, su desempeño tuvo una contracción frente al año anterior, con una variación de -3,0 %. Es decir, aunque conserva el primer lugar por volumen de ingresos, fue el único de los principales operadores que registró una caída en sus ventas operacionales.

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Este resultado abre una lectura interesante sobre la madurez del mercado. En una categoría donde la ubicación, el tráfico del centro comercial, el portafolio de atracciones y la renovación permanente de experiencias son factores determinantes, el tamaño ya no es suficiente para garantizar crecimiento. Happy City sigue siendo el referente por escala, pero la reducción de sus ingresos muestra que sus competidores están cerrando distancia.

El segundo lugar lo ocupa City Park S.A.S., con ingresos operacionales por $42.539 millones en 2025 y un crecimiento de 8,3 % frente al año anterior. Su avance fue moderado, pero consistente, y le permitió consolidarse como uno de los operadores más fuertes del segmento. La compañía se mantiene en una posición relevante dentro de los centros comerciales, especialmente en un mercado donde el entretenimiento familiar se ha convertido en una herramienta para diferenciar la experiencia física frente a otros canales de consumo.

Muy cerca aparece Playland, operado por Promotora de Diversión S.A.S., con ingresos operacionales por $41.658 millones en 2025. La diferencia frente a City Park fue de apenas $881 millones, lo que evidencia una competencia extremadamente estrecha por el segundo lugar del mercado. Además, Playland registró el mayor crecimiento del grupo, con una variación de 18,6 %, convirtiéndose en el jugador con mejor dinámica comercial entre las empresas analizadas.

Este desempeño convierte a Playland en uno de los casos más relevantes del año. Si bien no lidera por tamaño, sí muestra la mayor velocidad de expansión en ingresos. En un negocio intensivo en ubicación, renovación de máquinas, atracciones, tecnología y experiencia, crecer casi 19 % en un año refleja una capacidad importante para capturar demanda y mejorar su posición competitiva.

En cuarto lugar se encuentra Play Time, operado por Multijuegos S.A.S., con ingresos operacionales por $24.613 millones en 2025 y un crecimiento de 10,9 %. Aunque su escala es menor frente a los tres primeros jugadores, su variación positiva confirma que el mercado sigue teniendo espacio para operadores de tamaño medio, especialmente aquellos que logran consolidar ubicaciones estratégicas dentro de centros comerciales con alto componente familiar.

En conjunto, las cuatro empresas analizadas alcanzaron ingresos operacionales por $173.149 millones en 2025. Frente a los ingresos estimados del año anterior, el grupo creció alrededor de 6,3 %, impulsado principalmente por el desempeño positivo de Playland, Play Time y City Park, que compensaron la caída de Happy City.

La foto competitiva deja varias conclusiones. La primera es que Happy City sigue siendo el líder, pero su distancia frente a los demás jugadores empieza a reducirse. La segunda es que City Park y Playland protagonizan una disputa directa por el segundo lugar, con una diferencia inferior a los $1.000 millones. La tercera es que Playland fue el operador de mayor crecimiento, lo que puede anticipar una recomposición del ranking si mantiene esa tendencia. Y la cuarta es que Play Time, aunque más pequeño, crece a doble dígito y se mantiene como un actor relevante dentro de la categoría.

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Un caso especial es Star Park. Aunque no aparece consolidado en el listado financiero analizado, debido a un modelo de negocio más individual por parque que dificulta unificar sus operaciones bajo una sola sociedad comparable, su importancia dentro de los centros comerciales es indiscutible. Con más de tres décadas de trayectoria, Star Park ha desarrollado parques bajo techo en activos como Bulevar Niza y Paseo Villa del Río en Bogotá, Cosmocentro en Cali, Puerta del Norte en el área metropolitana de Medellín y Viva Villavicencio. Su propuesta combina atracciones mecánicas, videojuegos, simuladores, juegos de destreza y espacios para celebraciones infantiles. Más que un operador de entretenimiento, funciona como un generador de permanencia. En un mercado donde el comercio electrónico compite con la compra física, Star Park representa una oferta difícil de replicar desde una pantalla: la experiencia presencial.

En este contexto se realizará en Cali el XVI Encuentro de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, Acolap, los días 29, 30 y 31 de julio. El evento reunirá a operadores, expertos nacionales e internacionales y actores de la industria en una agenda académica, de networking y capacitación. Más allá del encuentro gremial, será un escenario para discutir alianzas comerciales, innovación, transformación digital y mejores prácticas en una industria que, por sus cifras de ingresos y crecimiento, ya ocupa un lugar estratégico dentro del retail colombiano.

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