El centro comercial Plaza Claro se pronunció luego del robo masivo que afectó a decenas de vehículos en su parqueadero durante la tarde del martes 7 de julio, mientras numerosos visitantes se encontraban viendo el partido del Mundial entre Colombia y Suiza. La administración lamentó lo sucedido y aseguró que pondrá en marcha medidas para atender a los afectados.

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A través de un comunicado, la administración del complejo, a cargo de Multiplika, informó que, junto con la empresa de seguridad privada que presta sus servicios, adelantará el reconocimiento económico de los daños materiales ocasionados. Para ello, indicó que establecerá un procedimiento que permitirá atender las reclamaciones de los usuarios perjudicados.

“Nos pusimos a disposición de los usuarios afectados para recibir sus reportes y acompañarlos en la atención de esta situación. El centro comercial, en conjunto con la empresa de seguridad privada del complejo, adelantará el reconocimiento económico de los daños materiales ocasionados, conforme al procedimiento que se establecerá para tal fin”, dice el comunicado.

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En el documento, Plaza Claro señaló que, una vez detectó la situación, activó de inmediato los protocolos de seguridad y atención previstos para este tipo de casos. Además, aseguró que habilitó canales para recibir los reportes de los propietarios de los vehículos afectados y brindarles acompañamiento durante el proceso.

La administración también enfatizó que la tranquilidad y confianza de sus visitantes es una prioridad, por lo que reiteró su compromiso de responder frente a lo ocurrido. Según explicó, el objetivo es atender de manera oportuna a las personas que sufrieron pérdidas materiales mientras sus automóviles permanecían en el parqueadero del centro comercial.

De igual forma, Plaza Claro informó que está colaborando con las autoridades encargadas de la investigación, entregando el material captado por los sistemas tecnológicos y las cámaras de seguridad con el fin de facilitar la identificación y captura de los responsables del robo masivo.

Finalmente, el centro comercial anunció que reforzó de manera inmediata los esquemas de vigilancia y control en todas las zonas de parqueadero. Según indicó, estas acciones se adoptaron en conjunto con la firma de seguridad privada para fortalecer las medidas de prevención y ofrecer mayores garantías de seguridad a quienes visitan el complejo comercial.

#BOGOTÁ | El centro comercial Plaza Claro anunció que entregó los videos de cámaras de seguridad a las autoridades, tras los robos que se presentaron el 7 de julio en el parqueadero. Asimismo, reforzaron los esquemas de vigilancia y las medidas de prevención en estas áreas.… pic.twitter.com/bFNksX4xKu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 8, 2026

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