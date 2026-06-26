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El centro comercial Titán Plaza inauguró oficialmente MESA TITÁN – Dining Experience, una innovadora propuesta gastronómica que redefine el concepto tradicional de plazoleta de comidas y eleva la experiencia de los visitantes a través de un espacio diseñado para compartir, conectar y disfrutar.

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Con una inversión de $2.500 millones y una ejecución de 14 meses, el proyecto contempló una renovación arquitectónica integral, acompañada de nuevo mobiliario, soluciones tecnológicas, mejoras en confort y una propuesta conceptual basada en seis ambientes diferenciados: Comunidad, Raíces, Tribu, Familia, Parchadero y Pet Friendly, diseñados para responder a las distintas dinámicas y estilos de vida de los visitantes.

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La transformación permitió ampliar significativamente la capacidad instalada, pasando de 735 a más de 1.000 sillas, fortaleciendo la experiencia de permanencia y consolidando a MESA TITÁN como uno de los espacios gastronómicos más importantes de la capital.

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La renovación incorporó además elementos de última generación como pantallas LED transparentes, plafones acústicos para optimizar el confort acústico y estaciones con cargadores integrados en zonas lounge y sofás, mejorando la conectividad y comodidad de los usuarios.

“MESA TITÁN representa la evolución de un espacio tradicional hacia una experiencia más humana, flexible, moderna e incluyente. Es una apuesta por seguir transformando la manera como las personas viven, disfrutan y comparten su tiempo en el centro comercial”, destacó la gerente de Titán Plaza, Yazmin Lombana Romero.

Uno de los principales retos del proyecto consistió en ejecutar las obras sin afectar la operación comercial. Gracias a una cuidadosa planeación, el centro comercial logró mantener el 100% de disponibilidad de la plazoleta, minimizando el impacto para comerciantes y visitantes.

La iniciativa también tuvo un importante impacto económico y social. Durante su desarrollo se generaron 50 empleos directos y 45 indirectos, se promovió la vinculación de mano de obra local y se seleccionaron estratégicamente algunos de los mejores proveedores de mobiliario del país, garantizando altos estándares de calidad y eficiencia.

Adicionalmente, mediante un riguroso proceso de evaluación técnico-económica, el proyecto logró optimizar recursos y generar ahorros superiores a $400 millones, asegurando un uso eficiente y responsable de la inversión.

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La inauguración contó con la participación de directivos, empresarios, propietarios, locatarios, representantes gremiales de Fenalco y Acecolombia, aliados estratégicos y miembros de la comunidad empresarial, quienes acompañaron este importante hito para el centro comercial.

Con la puesta en marcha de MESA TITÁN – Dining Experience, Titán Plaza reafirma su liderazgo como uno de los centros comerciales más innovadores del país, ratificando las razones que lo llevaron a ser reconocido como Marca del Año Colombia por el FIP Festival, uno de los premios internacionales más importantes en marketing, innovación y experiencias de marca.

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