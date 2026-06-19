Por: Mall y Retail

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Durante décadas, los centros comerciales fueron concebidos como espacios donde el comercio era el gran protagonista. Las tiendas ancla, los locales de moda y las plazoletas de comidas definían el éxito de un proyecto. Sin embargo, la acelerada evolución de la inteligencia artificial y del comercio electrónico, sumada a los nuevos hábitos de consumo, está transformando profundamente ese modelo.

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Hacia el año 2030, el centro comercial colombiano será mucho más que un lugar para comprar. Se convertirá en un ecosistema inteligente donde convergerán la tecnología, el entretenimiento, la gastronomía, el bienestar y los servicios, ofreciendo experiencias que el comercio digital, por sí solo, no puede replicar.

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El mayor cambio no será tecnológico, sino conceptual. El éxito de un centro comercial dejará de medirse únicamente por las ventas por metro cuadrado y comenzará a evaluarse por la calidad de la experiencia del visitante, el tiempo de permanencia y la frecuencia de sus visitas.

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En lugar de ser un conjunto de tiendas, el mall será un destino donde las personas trabajarán, harán ejercicio, asistirán a eventos culturales, recibirán atención médica, compartirán con sus familias y, por supuesto, realizarán compras.

La compra dejará de ser el objetivo principal para convertirse en una consecuencia natural de una experiencia mucho más amplia.

La inteligencia artificial como nuevo anfitrión

La inteligencia artificial será el eje de la experiencia del cliente. Antes incluso de llegar al centro comercial, el visitante recibirá recomendaciones personalizadas basadas en sus preferencias, historial de compras y ubicación.

Al ingresar, una aplicación integrada le indicará dónde estacionar, sugerirá restaurantes de acuerdo con sus gustos, mostrará las promociones disponibles y recomendará la mejor ruta para recorrer el centro comercial, evitando congestiones.

La experiencia dejará de ser igual para todos. Cada visitante tendrá un recorrido diseñado específicamente para él.

Las largas filas para pagar comenzarán a desaparecer. Muchas tiendas adoptarán sistemas de visión artificial y sensores inteligentes que permitirán al cliente tomar los productos y salir del establecimiento, mientras el pago se realiza automáticamente desde su dispositivo móvil.

La eliminación de cajas registradoras no solo mejorará la experiencia del consumidor, sino que también permitirá a los comercios dedicar más espacio a la exhibición de productos y a la interacción personalizada.

Tiendas inteligentes y experiencias inmersivas

Los probadores tradicionales evolucionarán hacia espacios equipados con espejos inteligentes y realidad aumentada. Los clientes podrán visualizar diferentes colores, tallas y combinaciones sin necesidad de cambiarse físicamente de ropa.

La inteligencia artificial actuará como asesora de imagen, recomendando prendas complementarias según el estilo personal del visitante y las tendencias del momento.

Las tiendas físicas dejarán de competir únicamente por precio y comenzarán a competir por la calidad de la experiencia.

Gastronomía personalizada

La oferta gastronómica será uno de los principales motores de atracción. Los restaurantes utilizarán inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones basadas en preferencias alimenticias, restricciones médicas, horarios e incluso objetivos nutricionales.

Las reservas, los pedidos y los pagos estarán completamente integrados dentro del ecosistema digital del centro comercial.

Centros comerciales como pequeñas ciudades

El mall del futuro será un desarrollo de uso mixto. En un mismo proyecto convivirán vivienda, oficinas, hoteles, clínicas, espacios de coworking, gimnasios, entretenimiento, educación y comercio.

Las personas podrán vivir, trabajar, estudiar, hacer deporte y disfrutar de actividades culturales sin salir del complejo.

Este modelo aumentará significativamente el flujo constante de visitantes y reducirá la dependencia de las temporadas comerciales tradicionales.

Tecnología al servicio de la sostenibilidad

La sostenibilidad dejará de ser un elemento diferenciador para convertirse en una condición indispensable.

Los centros comerciales incorporarán sistemas inteligentes de gestión energética, paneles solares, reutilización de aguas lluvias, iluminación adaptativa, estaciones de carga para vehículos eléctricos y monitoreo en tiempo real del consumo de recursos.

La inteligencia artificial optimizará automáticamente el uso de energía, climatización e iluminación según la ocupación de cada espacio.

Seguridad predictiva

La seguridad evolucionará desde un modelo reactivo hacia uno preventivo.

Mediante análisis de video, sensores y algoritmos de inteligencia artificial, los centros comerciales podrán detectar aglomeraciones, emergencias médicas, incidentes de seguridad o comportamientos inusuales antes de que se conviertan en situaciones críticas.

Esto permitirá respuestas más rápidas y una experiencia mucho más segura para visitantes y operadores.

El nuevo indicador de éxito

Durante muchos años, los indicadores más importantes para un centro comercial fueron las ventas y la ocupación de locales.

En 2030 surgirán nuevos indicadores estratégicos:

Tiempo promedio de permanencia del visitante.

Nivel de interacción con experiencias digitales.

Frecuencia de visitas por cliente.

Participación en actividades culturales y de entretenimiento.

Nivel de satisfacción medido en tiempo real mediante inteligencia artificial.

Impacto ambiental y eficiencia energética.

El verdadero activo del centro comercial ya no será únicamente su área comercial, sino su capacidad para construir relaciones duraderas con sus visitantes.

El caso colombiano

Colombia ya muestra señales de esta transformación. Los consumidores valoran cada vez más los espacios abiertos, la oferta gastronómica de calidad, los eventos, el bienestar y el entretenimiento. Durante los próximos años, los desarrolladores deberán responder a un consumidor más conectado, más informado y con expectativas significativamente más altas.

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Los centros comerciales que lideren esta evolución serán aquellos capaces de integrar tecnología, diseño, sostenibilidad y experiencias memorables en un solo lugar. El reto ya no consistirá únicamente en atraer visitantes, sino en ofrecer razones para que permanezcan más tiempo, regresen con frecuencia y encuentren un valor que trascienda la compra.

Conclusión

El centro comercial del año 2030 será, ante todo, una plataforma de experiencias. La inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías no reemplazarán la interacción humana; la potenciarán. El éxito ya no dependerá exclusivamente de las marcas que ocupen los locales, sino de la capacidad del espacio para convertirse en parte de la vida cotidiana de las personas.

En este nuevo escenario, el centro comercial dejará de ser un destino para consumir y se consolidará como un lugar para vivir, compartir, aprender, trabajar y disfrutar. La pregunta para los desarrolladores ya no será cómo vender más, sino cómo crear experiencias que hagan que las personas quieran volver una y otra vez.

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