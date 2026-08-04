La caída del dólar en Colombia ha despertado el interés de quienes buscan proteger sus ahorros o aprovechar el precio de la divisa para invertir. Sin embargo, el comportamiento del mercado depende de múltiples factores y, según le dijo el economista César Pabón a El Tiempo, no es posible anticipar con certeza cuál será el rumbo del tipo de cambio en los próximos meses.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dólar hoy en Colombia sorprendió en el cierre cayendo de los $ 3.200, otra vez)

Durante una charla con suscriptores del diario, Pabón, el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana explicó que la cotización del dólar responde tanto a factores internacionales como a condiciones propias de la economía colombiana, por lo que recomendó analizar el contexto antes de tomar decisiones de inversión.

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia?

De acuerdo con Pabón, la disminución del precio del dólar no obedece a una sola causa. El economista señaló que existe una combinación de factores internacionales, como el debilitamiento de la moneda estadounidense y la incertidumbre geopolítica, junto con elementos propios de la economía colombiana.

Lee También

Entre estos últimos mencionó las expectativas que han desatado los anuncios del nuevo gobierno en materia económica, el comportamiento de las tasas de interés fijadas por el Banco de la República y la recuperación de los precios del petróleo, uno de los principales productos de exportación del país.

Según el experto, esa combinación ha favorecido la llegada de capitales al mercado colombiano y ha contribuido a la apreciación del peso frente al dólar.

¿Es buen momento para comprar dólares o abrir un CDT?

Aunque muchas personas consideran que un dólar más barato representa una oportunidad de compra, Pabón evitó hacer una recomendación categórica.

El economista explicó en el diario que el mercado cambiario está influenciado por numerosas variables económicas y políticas, por lo que resulta difícil anticipar si la divisa continuará bajando o volverá a subir en el corto plazo.

Por esa razón, sugirió que quienes estén pensando en invertir analicen sus objetivos financieros, el horizonte de tiempo de la inversión y el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir, en lugar de tomar decisiones únicamente por el precio actual del dólar.

En cuanto a los CDT, el contexto de tasas de interés elevadas mantiene estos productos como una alternativa atractiva para quienes buscan obtener una rentabilidad conocida desde el inicio, aunque la conveniencia dependerá del perfil de cada inversionista.

¿Qué podría pasar con el dólar en los próximos meses?

Pabón señaló que uno de los aspectos que seguirá observando el mercado será el rumbo económico que tome el nuevo Gobierno después de su posesión.

A su juicio, las decisiones relacionadas con las finanzas públicas, la inversión y el crecimiento económico podrían influir en el comportamiento del tipo de cambio durante los próximos meses.

No obstante, insistió en que hacer pronósticos definitivos sería imprudente debido a la cantidad de factores que intervienen en el mercado cambiario. Por ello, recomendó seguir de cerca la evolución de la economía nacional e internacional antes de tomar decisiones de inversión de largo plazo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.