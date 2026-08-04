Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario en Colombia retomó el terreno bajista y retrocedió por debajo de la barrera de los $3.200. El dólar estadounidense cedió $36,90 en la sesión de hoy, cerrando en un precio promedio de $3.197,10 frente a la cotización del lunes ($3.234).

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La jornada estuvo caracterizada por los anuncios sobre la demanda inicial del programa de reservas del Banco de la República, un desplome en los precios internacionales del petróleo y lecturas débiles sobre el mercado laboral en EE. UU.

En la plaza local, la tasa de cambio cotizó con un rango estrecho durante gran parte de la rueda. La divisa abrió a la baja en $3.225 y registró un techo intradiario de $3.228. No obstante, la presión vendedora acumulada llevó al cruce a marcar un mínimo de $3.196,50, muy cerca de su nivel de cierre.

(Vea también: Dólar en Colombia cerró julio con rebote que lo acercó a los $ 3.200; ¿en cuánto quedó?)

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Dólar en Colombia

Los analistas de Acciones & Valores explicaron que la reactivación del mecanismo de acumulación de reservas por parte del Banco de la República fijó un piso institucional claro sobre la moneda luego de que el emisor adjudicara US$399,9 millones en opciones PUT, inyectando una demanda constante que limita el espacio para caídas desproporcionadas en la tasa de cambio.

Por su parte, desde Credicorp Capital los expertos señalaron que la divisa modera su ímpetu bajista en un mapa técnico cuyos niveles de referencia intermedios se ubican en la franja de los $3.150, $3.165, $3.183 y $3.200 a la baja, y $3.210, $3.226 y $3.250 al alza.

En los mercados globales, el Índice DXY cotizó prácticamente plano (+0,01 %), ubicándose en las 99,91 unidades, consolidándose justo por debajo de la barrera técnica de los 100 puntos.

Brent perfora los US$80 tras avances en mediación diplomática

El mercado energético acentuó su tendencia bajista ante las expectativas de desescalada en las tensiones geopolíticas de Oriente Medio.

El barril de crudo Brent de referencia para Colombia cayó un 5,17 % para ubicarse en US$79,44, mientras que el WTI de EE. UU. descendió un 5,66 % cotizándose en US$75,79.

Con este movimiento, los referentes del crudo acumulan caídas semanales de entre el 7 % y el 8 %, impulsados por el optimismo generado por las gestiones diplomáticas lideradas por Catar para reabrir el tráfico comercial sin contratiempos en el Estrecho de Ormuz.

Caída en las ofertas laborales en EE. UU. y aumento en las exportaciones colombianas

A nivel internacional, los datos macroeconómicos en Estados Unidos continuaron reflejando señales de enfriamiento en el sector servicios y comercial.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó que las ofertas de empleo descendieron a 7,36 millones en junio, retrocediendo desde los 7,54 millones de mayo. El debilitamiento estuvo concentrado en los sectores de salud, ocio, hospitalidad y comercio al por mayor, aunque los despidos se mantuvieron estables en 1,8 millones (tasa del 1,1 %).

En Colombia, el DANE reportó que, en el primer semestre de 2026, las exportaciones de Colombia alcanzaron los US$27.844 millones, registrando un crecimiento del 14,2 % frente al mismo periodo de 2025. El grupo de combustibles y productos de industrias extractivas impulsó este dinamismo al sumar US$11.313,4 millones, un aumento del 18,6 % interanual.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,50 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también:

Dólar en Colombia y ETF de TES

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,311 % desde los 12,389 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,098 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,198 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,925 %; la jornada anterior en 12,030 %.

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