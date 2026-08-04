Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Los hogares seguirán viendo una presión compleja de atender por cuenta del precio de los alimentos en Colombia. Factores coyunturales se están cumpliendo y las presiones se van a manifestar en los próximos meses.

Sigue a PULZO en Discover

Un estudio del equipo de investigaciones económicas de Corficolombia revisa al alza la perspectiva de inflación, pasando del 6,5 % al 6,8 % teniendo en cuenta la persistencia de las presiones de demanda y de indexación, que, aunque perderán intensidad frente a comienzos de año, seguirán impulsando la inflación de los servicios intensivos en mano de obra.

(Lea también: Los productos que están haciendo más costosa la canasta familiar en Colombia)

“A ello se sumarían nuevos factores durante el segundo semestre. Por un lado, el aumento de los costos laborales asociado a la reducción de la jornada laboral a 42 horas y al incremento de los recargos por trabajo dominical y festivo”, dice el documento, advirtiendo que otras causas sobre el precio de los alimentos en Colombia también generan preocupación.

Lee También

El informe detalla que hay dos choques de oferta que deben revisarse con cuidado: las mayores presiones de costos derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los efectos del fenómeno de El Niño, que inicialmente presionarían las tarifas de electricidad y gas, para luego trasladarse a los precios de los alimentos.

“La inflación de alimentos continúa mostrando una elevada volatilidad. Por ahora, su comportamiento sigue respondiendo principalmente a factores de oferta asociados al abastecimiento agrícola, afectado por las lluvias y el ciclo de cosecha de algunos productos, más que al fenómeno de El Niño”, agrega.

Más riesgos aparte del precio de los alimentos en Colombia

Al tiempo que no se encuentra evidencia de un traslado significativo del aumento en los precios internacionales de los fertilizantes derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, cuyos precios, de hecho, han comenzado a normalizarse.

“No obstante, mantenemos la expectativa de que el fenómeno de El Niño empiece a presionar los precios de los alimentos hacia finales de 2026 y comienzos de 2027. La apreciación acumulada del peso colombiano (16% en lo corrido del año) continuará actuando como un amortiguador de la inflación de bienes al reducir el costo de los bienes importados”.

(Recomendado: Guerra en Medio Oriente entra en fase de desgaste con efectos sobre el petróleo y la inflación)

Finalmente, más allá del precio de los alimentos en Colombia, se lee en el documento que sería insuficiente para contrarrestar las presiones provenientes de la demanda interna que seguirán dominando la dinámica inflacionaria del componente de bienes.

“En conjunto, las presiones de demanda e indexación seguirán dominando la dinámica inflacionaria, pero los factores de oferta cobrarán un mayor protagonismo en la segunda mitad del año”, agrega el informe.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.