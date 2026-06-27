Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Corrido el primer semestre del año, los alimentos en Colombia están condicionando buena parte del comportamiento de la inflación: la subida de precios al productor genera algunas incertidumbres.

Sigue a PULZO en Discover

Algunos recientes análisis apuntan a explicar que, en el corto plazo, no habría mayores modificaciones sobre el valor de estos productos, pero la duda está en lo que pase en los últimos meses del 2026.

(Vea también: Buena noticia para el precio de los alimentos en Colombia: dice si se mantendrá la segunda mitad del año)

Los alimentos en Colombia, ya lo sentencian varios pronósticos, verán alzas en carnes, cereales, leche, entre otros, por los fuertes temporales de calor que aterrizarán en el país.

Lee También

Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana da cuenta de que la inflación de alimentos se ubicaría en 0,49 % mensual en junio, frente a -0,08 % un año atrás.

Lo que viene para el precio de los alimentos en Colombia

“Las mayores presiones provendrían de los perecederos, especialmente frutas frescas, papa, cebolla y tomate, mientras que los procesados aumentarían moderadamente por los ajustes en la carne. La inflación anual subiría de 6,05 % a 6,68 %”, dice el informe.

Con esto de base, la inflación anual sin alimentos en Colombia aumentaría a 5,98 %, desde 5,81 %, su mayor nivel desde octubre de 2024.

precio de los alimentos en colombia

“En tanto, la inflación sin alimentos ni regulados, nuestra medida preferida de inflación básica, se aceleraría de 5,99 % a 6,02 %, máximo desde mayo de 2024”.

Al tiempo que deja en claro el equipo de investigaciones que estas medidas “seguirán reflejando el impacto del salario mínimo en la inflación de servicios y las presiones de demanda en bienes”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.