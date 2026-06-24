Por: VALORA ANALITIK

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La inflación del país se volvió a acelerar en su variación anual hasta el 5,86 %, ubicándose dentro de las expectativas del mercado y trayendo consigo algunas buenas noticias para el precio de los alimentos en Colombia.

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De acuerdo con el DANE, varios hechos condicionaron el comportamiento del IPC en el país, especialmente ciertos efectos internacionales que generaron presiones locales.

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Precio de los alimentos en Colombia

El precio de los alimentos en Colombia, de cara a lo que pueda pasar el resto de este año, es uno de los factores más importantes para determinar cuál llegará a ser la inflación total al cierre del ejercicio.

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Un informe de BBVA Research muestra que la inflación anual de bienes se mantuvo relativamente estable en un 3,13 % (-1 pb), lo que refleja presiones contrapuestas al interior de la subcanasta.

“Mientras que los productos de limpieza y los equipos de telefonía móvil presionaron al alza, los vehículos particulares y los artículos de higiene corporal registraron una moderación en su inflación”.

Expectativas por el precio de los alimentos en Colombia

El mismo reporte indica que la inflación sin alimentos ni regulados —indicador seguido de cerca por el Banco de la República— aumentó al 5,99 % (+20 pb).

Asimismo, el precio de los alimentos en Colombia registró una reducción en su variación anual, ubicándose en un 6,04 % (-67 pb).

“Esta disminución estuvo explicada principalmente por los alimentos perecederos, que mostraron un alivio tras tres meses consecutivos de fuertes presiones asociadas a los efectos de la ola invernal”.

precio de los alimentos en colombia

A pesar de los buenos datos, el informe indica que la inflación continuó mostrando una tendencia alcista en mayo, impulsada principalmente por los regulados y los servicios.

“En el caso de los alimentos, se observó una moderación de su inflación anual, posiblemente asociada a una mayor oferta agrícola derivada de la disipación gradual de los efectos de la ola invernal”, asegura Mariana Quinche, economista de BBVA Research para Colombia.

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El mismo informe prevé que, hacia adelante, la inflación seguirá aumentando durante el resto del año debido a los efectos remanentes del incremento del salario mínimo, el dinamismo de la demanda interna y los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente y al fenómeno de El Niño.

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