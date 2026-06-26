El mercado de propiedad raíz comercial e industrial en Colombia se enfrenta actualmente a una ecuación desequilibrada: una marcada escasez de espacios frente a una demanda corporativa que no para de crecer. Lejos de contraer el apetito de los inversionistas, este escenario de disponibilidad casi nula está empujando los precios al alza y consolidando rentabilidades atractivas para los locales comerciales, las cuales se ubican en un rango que puede llegar a superar el 11% anual.

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La brecha entre la oferta y la demanda ha alcanzado niveles históricos en los principales corredores del país. Mientras que la producción de nuevos espacios industriales apenas alcanzó los 45.000 m², la absorción neta —es decir, el espacio efectivamente ocupado por las organizaciones— se disparó a 120.100 m². Esta asimetría ha obligado a las empresas a competir agresivamente por el inventario existente, reduciendo la vacancia a mínimos históricos y disparando los precios de salida.

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¿Por qué es un excelente momento para invertir en locales y bodegas?

De acuerdo con los expertos del sector, las cifras de rendimiento actuales superan con creces los estándares tradicionales de la finca raíz residencial.

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“Mientras cualquier inversión inmobiliaria que supere el 7% anual ya es excelente hoy en día, en este sector de arriendos el retorno promedio podría ubicarse entre el 8% y el 11% anual, dependiendo de las características técnicas del inmueble”, destaca Julián Rojas, director comercial de la Inmobiliaria Esteban Ríos, una de las firmas con más trayectoria en el sector.

Esta combinación de alta demanda, baja oferta y transformación del retail ha convertido a los locales comerciales en un activo necesario para el mercado actual. Estos inmuebles no solo mantienen su valorización, sino que ofrecen flujos de ingresos estables y altamente competitivos.

Negocios con rentabilidad en Colombia en 2026, sector inmobiliario

Uno de los principales dinamizadores de esta demanda es el crecimiento sostenido de las cadenas de hard discount (tiendas de descuento duro) en Colombia. Estas marcas han transformado por completo la lógica inmobiliaria del retail:

Ubicación estratégica: Priorizan locales a pie de calle en zonas residenciales densas, concentrándose especialmente en los estratos 2, 3 y 4, evitando los centros comerciales tradicionales.

Priorizan locales a pie de calle en zonas residenciales densas, concentrándose especialmente en los estratos 2, 3 y 4, evitando los centros comerciales tradicionales. Dimensiones requeridas: Buscan espacios específicos que oscilen entre los 300 y 600 m².

Buscan espacios específicos que oscilen entre los 300 y 600 m². Cánones de arrendamiento: Los precios por metro cuadrado varían entre los $35.000 y $70.000 pesos.

Lo anterior se traduce en contratos de arrendamiento mensuales que se ubican entre los $15 millones y $35 millones de pesos por punto de venta, dependiendo de factores clave como el tráfico peatonal, la ubicación en esquina y la disponibilidad de parqueaderos.

El problema de la oferta actual: Metros cuadrados vs. Metros cúbicos

El director comercial de la Inmobiliaria señala que el principal rezago en diferentes departamentos del país radica en una concepción obsoleta del espacio. “La brecha más grande se presenta en la consecución de metros cúbicos y eficiencia, pues la oferta tradicional todavía provee metros cuadrados”, dice.

En regiones como Santander, por ejemplo, las limitaciones topográficas y las restricciones de uso del suelo en Bucaramanga y su área metropolitana han dejado un inventario de bodegas y locales antiguos que simplemente no cumplen con los estándares de las marcas nacionales o internacionales. Hoy en día, las empresas exigen especificaciones técnicas rigurosas:

Alturas libres de entre 9 y 12 metros.

Pisos de alta resistencia.

Muelles de carga adecuados para vehículos pesados y tractomulas.

Sistemas avanzados contra incendios.

Claves para asegurar un negocio rentable y sin vacíos legales

Para los propietarios de este tipo de inmuebles, la recomendación de los expertos es no limitarse a negociar únicamente el valor del canon mensual. Entre más alineadas estén las especificaciones técnicas de la propiedad con las necesidades del cliente, menor será el tiempo de gracia solicitado para la ocupación.

Finalmente, para blindar las inversiones —especialmente cuando el propietario debe realizar adecuaciones locativas— es fundamental estructurar contratos a largo plazo con cláusulas claras de permanencia y penalidades por salida anticipada. Asimismo, se recalca la importancia de contar con pólizas de arrendamiento que garanticen el cumplimiento de los pagos, reduciendo riesgos y cerrando cualquier vacío legal o técnico que pueda costar caro en el futuro.

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