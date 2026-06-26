Por: VALORA ANALITIK

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El mercado colombiano de motocicletas nuevas mantiene una dinámica de crecimiento durante 2026. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, correspondiente a mayo, el sector registró resultados positivos tanto en ventas mensuales como en el acumulado del año.

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Durante mayo se matricularon 110.599 motocicletas nuevas en el país, una cifra que representa un incremento del 23 % frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron 89.893 unidades. Este comportamiento confirma la fortaleza de un mercado que continúa ganando participación dentro del sector automotor colombiano y que sigue siendo una alternativa de movilidad para miles de ciudadanos.

Las cifras acumuladas entre enero y mayo también evidencian un desempeño favorable. En ese periodo, la industria alcanzó un crecimiento del 34 % en comparación con los primeros cinco meses de 2025, consolidando una tendencia positiva que se ha mantenido desde el inicio del año.

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En medio de este panorama, el Gobierno Nacional trabaja en nuevas estrategias orientadas a fortalecer la industria motociclista y promover una mayor participación de la producción local. A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se adelanta una iniciativa normativa que busca actualizar el régimen de transformación y ensamble de motocicletas en Colombia, con el propósito de incentivar la fabricación nacional y aumentar el valor agregado de los procesos productivos.

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La propuesta contempla mecanismos para impulsar el desarrollo tecnológico del sector, promover la incorporación de procesos más eficientes y fomentar la producción de vehículos con menores impactos ambientales. Con ello, el Gobierno busca contribuir a los objetivos de transición energética y sostenibilidad que se han planteado para distintos sectores de la economía.

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Adicionalmente, la iniciativa resalta la importancia de que los procesos de ensamble y fabricación cumplan con estándares internacionales de calidad y seguridad.

El objetivo es garantizar motocicletas que respondan a las exigencias del mercado actual, ofrezcan mayores condiciones de protección para los usuarios y contribuyan a la reducción de los índices de siniestralidad vial.

Aunque el decreto aún se encuentra en etapa de desarrollo y análisis, la expectativa es que su implementación permita fortalecer la competitividad de la industria nacional, impulsar nuevas inversiones y generar condiciones favorables para el crecimiento sostenido del mercado de motocicletas en Colombia durante los próximos años.

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