Por: VALORA ANALITIK

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Con el propósito de fortalecer la seguridad vial y fomentar comportamientos responsables en las vías de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito realizarán un nuevo Curso Teórico-Práctico de Conducción para Motociclistas, una iniciativa gratuita dirigida a este grupo de actores viales.

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La jornada se desarrollará el sábado 27 de junio de 2026 en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las zonas con mayor circulación de motocicletas en la capital. La actividad se llevará a cabo entre las 7:30 a. m. y las 12:00 m. en la avenida Villavicencio con carrera 38, en la bahía ubicada frente a la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar.

Según informaron las autoridades distritales, esta capacitación hace parte de las acciones contempladas en la Estrategia Distrital de Seguridad Vial, cuyo objetivo es contribuir a la reducción de los siniestros de tránsito mediante procesos de formación, sensibilización y fortalecimiento de competencias para los diferentes actores que hacen uso de la red vial de la ciudad.

Durante el curso, los asistentes recibirán orientación sobre la normatividad de tránsito vigente, técnicas de conducción segura, identificación de factores de riesgo en la vía, uso adecuado de los elementos de protección personal y medidas de prevención para disminuir la ocurrencia de accidentes. Asimismo, participarán en ejercicios prácticos diseñados para recrear situaciones cotidianas que enfrentan los motociclistas durante sus desplazamientos.

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La Secretaría Distrital de Movilidad indicó que las personas interesadas deberán completar previamente el proceso de inscripción a través del formulario habilitado por la entidad. Este requisito es obligatorio, ya que los cupos para la actividad son limitados.

Para participar en la jornada, los asistentes deberán presentarse con su motocicleta y portar la licencia de conducción vigente. Estos documentos son indispensables para el desarrollo de las actividades prácticas programadas durante la capacitación.

Una vez finalizado el proceso formativo, los participantes recibirán un certificado de asistencia. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad, el documento será enviado al correo electrónico registrado durante la inscripción aproximadamente un mes después de la realización del curso.

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