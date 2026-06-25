Por: VALORA ANALITIK

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Una de las polémicas más complejas del aseguramiento en el país es la de los riesgos de accidentes vehiculares; en ese sentido, el gobierno De la Espriella dio pistas de lo que pasará con el Soat para motos.

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Fasecolda, gremio que reúne a las aseguradoras del país, ha dejado en claro la necesidad de contar con herramientas de control sobre la evasión que se presenta en el pago de estas obligaciones.

El gobierno de De la Espriella dio pistas de lo que pasará con el Soat para motos, asegurando que, de momento, no buscará tener planes diferenciales o subsidiados para estos ciudadanos.

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Al mismo tiempo, según ha mencionado el vicepresidente José Manuel Restrepo, no se ha contemplado como única salida aumentar el precio de este seguro vehicular.

Gobierno De la Espriella dio pistas de lo que pasará con el Soat en Colombia: ¿tarifas más bajas?

De acuerdo con De la Espriella, ahora presidente, no es posible “regalar” el Soat a los motociclistas, toda vez que las finanzas del Estado no permiten asumir este pago.

Ha propuesto el nuevo Gobierno que se estructure un Soat con un valor de $50.000 a $60.000 pesos, una tarifa bastante más baja.

Según el mismo plan de gobierno, el objetivo es formalizar al grueso de los motociclistas que se movilizan sin la póliza, aliviando de paso la presión financiera sobre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Recientemente, el gobierno De la Espriella dio pistas de lo que pasará con el Soat en Colombia, asegurando que esas obligaciones deberán ser complementarias con mejoras de infraestructura, como lo son las “motorrutas” en las principales vías del país.

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Finalmente, para el resto de los vehículos, el nuevo Ejecutivo no ha planteado modificaciones estructurales drásticas o tarifas mucho más baratas para los carros, por ejemplo.

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