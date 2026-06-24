Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó este miércoles a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Colombia y expresó la disposición de su Gobierno de mantener una relación basada en el respeto, la cooperación y la amistad entre ambos países.

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El pronunciamiento fue hecho durante un acto conmemorativo por los 205 años de la Batalla de Carabobo, transmitido por Venezolana de Televisión. Allí, Rodríguez aseguró que Venezuela reconoce la voluntad expresada por los colombianos en las urnas y destacó el desarrollo del proceso electoral.

Rodríguez también hizo referencia al pasado reciente de las relaciones entre Bogotá y Caracas, al pedir que no se vuelva a escenarios de confrontación. Según dijo, antes del gobierno de Gustavo Petro hubo administraciones colombianas que, a su juicio, agredieron a Venezuela, aunque sostuvo que esas acciones no lograron sus objetivos.

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La funcionaria defendió además la llamada “diplomacia bolivariana de paz” y afirmó que Venezuela ha buscado abrir espacios de relacionamiento internacional con distintos gobiernos, en medio de un nuevo contexto político regional.

El mensaje de Rodríguez se conoció el mismo día en que Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto Histórico, aceptó los resultados de la segunda vuelta y reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,78 %, con una diferencia menor a un punto porcentual.

Cepeda manifestó que ejercerá una labor de vigilancia frente al próximo Gobierno y aseguró que continuará defendiendo la democracia y las libertades públicas.

Colombia y Venezuela habían restablecido relaciones diplomáticas en 2022, tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia. La ruptura entre ambos países se había producido en 2019, por decisión del gobierno de Nicolás Maduro, luego del intento de ingreso de ayuda humanitaria desde Cúcuta, hecho que derivó en disturbios en la zona fronteriza.

Por ahora, el pronunciamiento de Rodríguez marca una primera señal diplomática desde Caracas frente al nuevo gobierno colombiano que asumirá el poder para el periodo 2026-2030.

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