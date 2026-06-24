Luego de la victoria de la selección Colombia en el Mundial, comenzaron a circular en redes sociales varios videos que muestran un momento muy diferente al ambiente político que ha rodeado al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo durante los últimos días.

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Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, muestran a ambos dirigentes compartiendo en un establecimiento popular de barrio, donde decidieron ir a comer después del encuentro de la Tricolor. En los videos se observa que no estaban solos: llegaron acompañados por varios familiares y un grupo de niños, con quienes compartieron la celebración de manera tranquila y relajada.

Las grabaciones muestran a De la Espriella y a Restrepo conversando con las personas presentes, saludando a algunos ciudadanos y disfrutando de la comida en un ambiente completamente informal, muy distinto al protocolo que suele rodear a las principales figuras políticas del país.

La escena llamó la atención porque ocurrió apenas horas después de una jornada intensa para ambos, marcada por la expectativa que generó el partido de la Selección Colombia y por las actividades relacionadas con la transición hacia el nuevo Gobierno.

En redes sociales, los videos despertaron una gran cantidad de comentarios positivos. Muchos usuarios destacaron que los mandatarios electos eligieran un restaurante sencillo en lugar de un sitio exclusivo y resaltaron el ambiente familiar que reflejan las imágenes.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, también hubo quienes aprovecharon para expresar sus posiciones políticas. Sin embargo, la mayoría de las reacciones se concentraron en destacar el ambiente relajado que se observa en los videos y la naturalidad con la que De la Espriella y Restrepo compartieron con las personas que se encontraban en el lugar.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.